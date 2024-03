Donald Trump amenaza con deportar al príncipe Harry si sale reelegido como presidente

Asegura que traicionó a la reina Isabel II

Fuente: https://www.marca.com

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha creado una nueva polémica en torno al príncipe Harry, que ahora vive en Estados Unidos, y es que en caso de que se demuestre que el duque de Sussex mintió sobre su historial de consumo de drogas al solicitar su visa, Trump optaría por deportarle.

Harry ha residido en California durante cuatro años junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, pero aún no ha obtenido la ciudadanía estadounidense. El proceso de solicitud de visa para residencia en Estados Unidos incluye la revelación de antecedentes, incluido el historial de consumo de drogas, algo que el príncipe admite en su libro ‘Spare’.

El mes pasado, el grupo conservador de expertos ‘The Heritage Foundation’ emprendió acciones legales contra el Departamento de Seguridad Nacional para exigir la divulgación de los documentos relacionados con la visa de Harry, bajo la Ley de Libertad de Información. Alegan que podría haber recibido un trato preferencial en su solicitud de residencia. Harry admitió haber consumido anteriormente una larga lista de sustancias ilícitas en su libro, incluidas marihuana, cocaína y hongos psicodélicos, algo que le colocaría en la lista negra de Trump.

«No fue muy divertido y no me hizo particularmente feliz, ya que parecía hacer que todos los que me rodeaban… pero sí me hizo sentir diferente, y ese era el objetivo principal», se puede leer en el libro.

Además, hay antecedentes, ya que, en 2014, la chef británica Nigella Lawson tuvo prohibido abordar un vuelo a Estados Unidos después de confesar haber consumido cocaína durante un caso judicial no relacionado.

Donald Trump podría deportar al príncipe Harry

Este martes, Trump fue entrevistado en GB News por Nigel Farage, y reveló que «podría tomar las medidas apropiadas»para deportar a Harry, si gana las elecciones presidenciales en noviembre.

«Tendremos que ver si saben algo sobre las drogas, y si mintió tendrán que tomar las medidas adecuadas«, destacó. «¿Acción apropiada? ¿Lo que podría significar… no quedarse en Estados Unidos?», preguntó el periodista. «Oh, no lo sé. Tendrás que decírmelo. Sólo tienes que decírmelo. Uno habría pensado que lo habrían sabido hace mucho tiempo», respondió el ex presidente.

Y es que no es la primera vez que el magnate se posiciona contra Harry, después de acusarle de «traición» a la difunta reina Isabel II: «Yo no lo protegería. Traicionó a la Reina. Eso es imperdonable. Estaría solo si fuera por mí», sentenció.