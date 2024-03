Dos estudiantes atracados a la salida de su colegio

Uno de los adolescentes contó que trató de esconder su teléfono, pero fue encañonado con un revolver y advertido de no realizar ningún movimiento brusco bajo amenaza de ser herido.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Dos estudiantes fueron víctimas de un asalto a plena luz del día mientras salían del colegio. El suceso tuvo lugar en la Plaza 6 de Agosto, de la zona Los Lotes, donde los jóvenes se habían sentado tras sus clases para esperar a otro compañero con quien tenían planeado dirigirse a un restaurante cercano para comer.

Según el relato proporcionado por uno de los padres de las víctimas, dos individuos se acercaron a los estudiantes mientras se encontraban sentados en una de las bancas de la plaza. Los delincuentes con arma en mano exigieron la entrega de sus celulares, mochilas y relojes. Uno de los jóvenes relató que trató de esconder su teléfono, pero fue encañonado con un revolver y advertido de no realizar ningún movimiento brusco bajo amenaza de ser herido.

“Mi hijo tenía un teléfono en la mano, él lo quiso esconder es ahí cuando lo encañonan con un revolver que se lo pone en la costilla, le dicen que no griten y que no digan nada porque si no le disparaban. Al otro joven le sacaron el reloj de la mano”, relató el padre de una de las víctimas.

Tras perpetrar el robo, los delincuentes emprendieron la fuga, dejando a los estudiantes atemorizados.