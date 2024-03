Drumbitious, una app para quien practica con la batería

Aplicaciones hay para todos los gustos, pero hoy he descubierto una que no me esperaba, una especialmente pensada para quien está aprendiendo a tocar batería, aunque realmente puede ser útil a novatos y a profesionales.

Se llama Drumbitious, y tras probarla, puedo decir que realmente ofrece lo que promete: una manera estructurada y eficiente de llevar tu práctica de batería al siguiente nivel.

Ya he visto y probado múltiples herramientas destinadas a mejorar nuestras habilidades musicales, pero pocas son tan específicas o útiles como Drumbitious. Lo que me llamó la atención inicialmente fue su promesa de ayudar a organizar, planificar y monitorear sesiones de práctica, algo que personalmente he luchado por hacer de manera efectiva en el pasado.

Drumbitious es una joya para cualquier baterista que desee maximizar su tiempo de práctica. Si eres un principiante que está aprendiendo los rudimentos, o si eres un profesional experimentado buscando perfeccionar técnicas avanzadas, esta aplicación puede ayudar con las herramientas necesarias para crear un plan de práctica personalizado. Permite estructurar tus ejercicios y planes, y hacer de guía a través de tus sesiones con un clic. También incluye un metrónomo y estadísticas para monitorear tu progreso. En 2015 ya os comenté algunas webs que me llamaban la atención en este sector, pero esta se lleva la palma.

Permite también adjuntar archivos de video, audio e imágenes, material que podemos tener dentro de «mis ejercicios», por lo que puedo desde seguir tutoriales a tener actuaciones de mis bateristas favoritos.

El metrónomo incorporado que comentaba antes es otra característica que encontré extremadamente útil, ya que mantener el tiempo es fundamental al tocar la batería.

La app cuenta con una función de modo sin conexión, por lo que prácticamente cualquier momento que decidas practicar.

Os dejo aquí la lista de funciones que incluye:

Creación de planes y ejercicios personalizados : Permite a los usuarios diseñar su propio camino de aprendizaje ajustando la práctica a su nivel de habilidad y objetivos.

La aplicación facilita la ejecución de las sesiones de práctica con un solo clic, asegurando un enfoque y seguimiento estructurados.

Drumbitious registra datos como BPM (golpes por minuto), tiempo de práctica y sensaciones, lo que permite a los usuarios visualizar su avance.

Los usuarios pueden crear y gestionar una biblioteca de ejercicios, personalizándola con sus propios materiales o inspirándose en lecciones, videos de YouTube o bateristas favoritos de Instagram.

Drumbitious se puede usar sin necesidad de una conexión a Internet, lo que permite practicar en cualquier lugar y momento.

Una herramienta esencial para mantener el tiempo preciso durante la práctica.

Esta característica enriquece la experiencia de aprendizaje, permitiendo a los usuarios complementar sus ejercicios con material multimedia.

Todas las sesiones de práctica se registran automáticamente, creando un diario personal que muestra el progreso del usuario a lo largo del tiempo.

Aunque actualmente la aplicación incentiva la creación personal de ejercicios, se planea incorporar ejercicios predefinidos para facilitar un inicio rápido y eficiente.

Los usuarios pueden disfrutar de una experiencia sin distracciones publicitarias, centrando su atención en la práctica.

Ojo, porque algunas de las opciones solo están disponibles en la suscripción premium, como el modo sin conexión, el metrónomo y futuras funcionalidades exclusivas.

Lo tenéis en drumbitious.com