El ‘Bono BCB en dólares’ se coloca a un promedio de $us 9.000 por persona

El presidente del ente emisor, Edwin Rojas, remarcó que, en cuatro días, el BCB cerró con $us 1.669.000 en colocaciones. El objetivo es captar $us 100 millones.

Fuente: La Razón

El “Bono BCB en dólares”, que puso a disposición el Banco Central de Bolivia (BCB) el martes pasado, se coloca a un promedio de $us 9.000 por persona, informó este domingo el presidente del ente emisor, Edwin Rojas.

“Hasta la fecha hemos advertido que en promedio hacen una inversión de $us 9.000 dólares; es decir, compran nueve bonos”, explicó Rojas, quien recalcó que se trata de un instrumento de ahorro seguro y rentable para la población.

El bono puede ser adquirido por personas naturales y jurídicas desde $us 1.000 hasta $us 50.000 dentro del territorio nacional, y sin límite de compra en el caso de personas naturales y jurídicas con capital en el exterior.

Hasta el viernes, es decir en cuatro días, el BCB cerró con $us 1.669.000 en colocaciones.

Asimismo, Rojas reiteró que el objetivo del BCB es captar, hasta agosto, más de $us 100 millones en colocaciones. “Nos hemos trazado como meta movilizar los recursos internos que no están en el sistema financiero; se estima que son alrededor de $us 10.000 millones en manos de la población. Nosotros pensamos alcanzar los $us 100 millones hasta agosto”, explicó.

Dólares

La autoridad enfatizó que el bono tuvo gran acogida en la población, prueba de ello es que, con excepción de Pando y Beni, todos los departamentos adquirieron el instrumento financiero.

La colocación del bono por departamento muestra que La Paz tiene el mayor porcentaje (61%), seguido por Cochabamba (29%), Santa Cruz (12%), Chuquisaca (3%), Oruro (2%), Potosí (1%) y Tarija (0,4%).

Mientras que, por plazo, la mayor preferencia se inclina por un año (48%), seguido de seis meses (28%), de tres meses (18%), de dos años (4%) y, finalmente, de tres años (1%).

“La población invierte en dólares y la devolución del capital y los intereses también es en dólares hasta la decena. Es decir, si el interés que tiene que pagar el BCB es, por ejemplo, $us 50,03, los 50 se pagan en dólares y los tres restantes en bolivianos al tipo de cambio de venta porque en nuestro país no tenemos cortes de dólares menores a 10”, aclaró.

La escala de intereses definida para el “Bono BCB en dólares” es por tres meses 4,5%; por seis meses 5%; por un año 6%; por dos años 6,25% y por tres años se pagará un interés de 6,50%.

Rojas recordó que el ente emisor emite bonos desde el año 2011 por más de Bs 13.000 millones y pagó intereses por casi Bs 700 millones en favor de más de 328.000 personas.