El coraje de una madre: Norma Roca no descansa en su lucha por encontrar a su hija tras 34 años

Leidy Yenny Justiniano Roca desapareció de su kinder a la edad de 4 años, en 1990. Su madre continúa con la búsqueda incansable y no pierden la esperanza de encontrarla.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

En este 8 de marzo, día internacional de la mujer, desde la sala de redacción de Red Uno queremos contarles la historia de Norma Roca, una madre que lleva 34 años buscando a su hija, Leidy Yenny Justiniano Roca, quien fue arrebatada de su vida en un doloroso episodio que marcó el inicio de un calvario que aún no tiene fin.

El 5 de marzo marcó otro año más de ausencia forzada para Norma y su amada hija. Desde ese día fatídico en 1990, cuando Leidy fue raptada a la edad de 4 años desde el interior de su kínder en el Club de Leones Nº4, en Santa Cruz, Norma ha enfrentado un calvario de incertidumbre y dolor. «Yo nunca pensé que podría pasar una cosa así porque era un lugar en el que debería estar segura, ya que no la llevaron de un mercado, sino que la sacaron del interior de una institución pública», expresó.

A pesar de sus incansables esfuerzos por esclarecer el secuestro de su descendiente, hasta el momento ninguna persona ha sido aprehendida. Ella tiene claras sospechas sobre quiénes son los responsables: la madrastra y tía de la niña. Según sus declaraciones, el evento desgarrador se desencadenó por una demanda de asistencia familiar que presentó contra su exesposo, quien ya había formado una nueva familia.

«Durante el rapto hubo un testigo que declaró que le ofrecieron pagarle para que se llevara a mi hija, esto no sirvió para esclarecer el incidente», reveló. «Le dijeron a este testigo que el dinero que me tenían que dar por la asistencia familiar se lo darían a él», agregó.

Norma continúa su incansable búsqueda, enfrentándose a la indiferencia de las autoridades y la falta de apoyo policial. «Las autoridades me abandonaron y todo lo he tenido que hacer yo sola. Me las he dado de investigadora», lamenta Norma.

En su desesperada búsqueda, ha seguido cualquier pista, incluso contratando investigadores privados. Sin embargo, sus esfuerzos han sido infructuosos. «Me siento impotente, amargada», confiesa, quien no pierde la esperanza de volver a abrazar a su hija algún día.

Una revelación inesperada surgió en 2016, cuando se encontró con una de las personas involucradas en el rapto, la tía de Leidy Yenny quien confesó su participación en el plan. A pesar de esto, la justicia indicó que el caso había prescrito y no se podía hacer nada al respecto.

Norma se niega a rendirse. Sigue buscando a su hija incansablemente, tanto en Bolivia como en el extranjero, convencida de que Leidy sigue viva y que algún día volverán a encontrarse. Ella sospecha que a su hija le cambiaron el nombre y la edad, y fue entregada a una familia que no podía tener hijos.

Con el corazón lleno de esperanza, hace un llamado a todas las mujeres que tengan entre 35 y 40 años y que puedan tener dudas sobre su identidad. Pide que se pongan en contacto con ella, ya que Leidy tiene una marca distintiva: un lunar blanco en la parte posterior de su cuello, donde termina el crecimiento del cabello, una marca que podría ser clave para su identificación.

La historia de Norma Roca es un recordatorio desgarrador de la lucha diaria de tantas madres que han perdido a sus hijos, y una llamada de atención a la sociedad para que no olvide a aquellos que aún buscan respuestas y justicia.