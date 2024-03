El FRI se distancia de CC mesista por propuesta de primarias y “por una cantidad de cosas”

El Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) tomó la decisión de distanciarse de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, una de las observaciones es el proyecto de ley de primarias que fue presentado de manera inconsulta y “por una cantidad de cosas”.

Fuente: ANF

“El distanciamiento ha sido presentado formalmente a Comunidad Ciudadana por el presidente del FRI, Édgar Guzmán, donde se le ha hecho conocer que nunca ha sido consultado”, declaró a la ANF el diputado Walter Villagra del FRI.

Una de las críticas es al proyecto de ley de primarias que presentó el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, el que no fue concertado con su aliado el FRI.

“Édgar Guzmán no ha sido consultado, por eso ha expresado su preocupación que conlleva a cierto tipo de recriminación, que ha sido de echo en una declaración formal”, añadió el legislador.

Pero no es el único tema comentó, sino que “hay muchas cosas que no hay relación con las leyes vigentes”, lo que ha generado cierto tipo de distanciamiento porque no está en el marco de “nuestro convenio”, precisó.

Villagra dijo que en alguna oportunidad ya se le hizo conocer al presidente de CC, Carlos Mesa, «la cantidad de cosas”, comentó a esta agencia, al señalar que las alianzas funcionan de acuerdo a las leyes que son las que terminan imponiendo conductas.

Mesa presentó este miércoles (06.03.2024) un proyecto de ley para que las primarias sean abiertas y que todos los ciudadanos voten para elegir a los candidatos de cada partido que irán a las elecciones presidenciales.

“Una elección primaria administrada por el Tribunal Supremo Electoral no se restringe la elección, como ahora, a los militantes de los partidos políticos. Se abre el espacio para que todos los ciudadanos puedan emitir su voto libremente, una vez, por su puesto, por aquella candidatura que les parezca mejor dentro de aquellas que se presente dentro de las organizaciones políticas”, dijo Mesa al momento de presentar el proyecto junto a su bancada.

Sin embargo, llamó la atención que no estén presentes diputados del FRI en dicha conferencia en la que se lanzó la propuesta.

/NVG/