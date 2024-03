El futuro de Dani Alves tras su libertad provisional: podría estar más de un año fuera

El futbolista brasileño salió el lunes de prisión después de 14 meses.

Fuente: https://www.marca.com

Dani Alves, condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual con penetración, quedó el lunes 25 de marzo en libertad provisional tras consignar una fianza de un millón de euros. El futbolista brasileño ingresó en la cárcel el pasado 20 de enero de 2023 y desde entonces sólo había salido para asistir a su juicio, en febrero de este 2024.

El jugador deberá presentarse cada viernes en el juzgado o, si ese día es festivo, el jueves, como ocurrirá esta misma semana al encontrarnos en Semana Santa. Hasta que la sentencia sea firme, y siempre que no haya un cambio en el criterio del tribunal, ya que tanto la acusación particular como la Fiscalía se han opuesto a su salida de la cárcel, el lateral derecho disfrutará de esta libertad provisional.

¿La libertad provisional cuenta como días de condena?

Dani Alves está fuera de la cárcel tras el pago de la fianza de un millón de euros, la entrega de sus pasaportes español y brasileño y la condición de no acercarse a un kilómetro de la víctima. Tampoco puede comunicarse con ella. Los días de libertad provisional no computan para la posible pena, pero, por lo que se establece en algunas resoluciones, diez días de firma obligada en el juzgado cuentan como uno de condena.

Recurso ante el Tribunal Superior de Cataluña

La sentencia todavía no es firme, ya que está en marcha un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si alguna de las partes no está conforme con esta decisión, todavía quedará un posible escenario más al que acudir: el Tribunal Supremo. En este caso, ninguna de las partes, futbolista, acusación particular o Fiscalía, tendrían más instancias a las que recurrir y la decisión se asumiría como definitiva.

¿Cuánto tardará en llegar la sentencia firme?

No hay un calendario exacto para definir el tiempo en el que se podrá alcanzar la sentencia. Recordemos, como hemos mencionado anteriormente, que la causa debe pasar por el Tribunal Superior y, posiblemente, por el Supremo. De todos modos, de la resolución del tribunal de la Audiencia de Barcelona se desprende que es complejo que la decisión definitiva llegue antes de principios de 2025, sin especificar una fecha concreta.

Por ahora, su condena es de 4 años y medio. Es decir, 54 meses. El tribunal recuerda en su resolución que Alves acumula 14 de prisión preventiva y que esta se podrá prorrogar hasta la mitad de la condena, 27. «Periodo en el que difícilmente podrá llegar a alcanzar firmeza la sentencia», sostienen los magistrados. De este texto se extrae que no auguran una sentencia firme hasta, probablemente, dentro de 13 meses o más.