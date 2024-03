El hambre hace estragos en un Haití asediado por la violencia criminal

Fuente: https://actualidad.rt.com

Prácticamente la mitad de la población de Haití tiene problemas para alimentarse y varias regiones están al borde de la hambruna, en medio de la escalada de violencia de las pandillas y de la inestabilidad política en el país caribeño.

Según un informe de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), se registró una cifra histórica. El reporte da cuenta de que alrededor de 4,97 millones de personas, de una población de aproximadamente 11,5 millones, corren riesgo alimentario. Entre los afectados, el 33 % estaba en «fase de crisis», mientras que el 17 % en «fase de emergencia», el peor nivel antes de la inanición.

