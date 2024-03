El Mundial de Motocross impuso el vértigo y la adrenalina en un paraíso argentino

Villa La Angostura abrió el calendario internacional de la impactante competencia del deporte motor. El campeón español Jorge Prado acaparó la atención de los fanáticos

Durante unos días, Villa La Angostura se convirtió en una convención multicultural basada en la pasión por los fierros. Las banderas de los países que representaban a los protagonistas que participaron del MXGP Argentina, correspondiente a la primera fecha del Mundial de Motocross, decoraron el paraíso de La Patagonia. “Fue un fin de semana con una ocupación total y un colorido muy interesante, porque hubo un intercambio de idiomas muy notorio. Escuchamos a muchos alemanes, franceses e ingleses, y hubo una gran cantidad de vehículos chilenos. Sin dudas, fue un evento que costó mucho llevarlo adelante, pero logramos hacer una competición de primer nivel”, describió en diálogo con Infobae Gustavo Fernández Capiet, Ministro de Turismo de Neuquén.

Más de 50.000 personas observaron la acción en el circuito sureño, que dejó como vencedor al español Jorge Prado con 47 puntos, seguido del francés Romain Febvre (42) y el esloveno Tim Gajser (41), quienes volverán a las pistas en sus próximos compromisos en territorio ibérico.

En la división MX2 se produjeron dos carreras para el recuerdo. La primera arrancó con Marc-Antoine Rossi al frente durante toda la primera mitad; hasta que Thibault Benistant tomó el mando antes de ser superado por Simon Laengenfelder, quien recibió la bandera a cuadros escoltado por Kay de Wolf y Benistant.

La segunda manga fue una verdadera batalla. Mikkel Haarup, Laengenfelder y Lucas Coenen fueron intercambiando posiciones durante todo el trazado, hasta que el belga sufrió una dolorosa caída a tres curvas de la meta y le dejó la victoria al británico, quien se subió a lo más alto del primer podio de la temporada.

Traer el evento internacional al país no fue una misión sencilla. “Forma parte de las tareas que debemos fomentar, porque también se trabajó de gran manera en los comercios. Desde la Provincia le hemos aportado la logística para cumplir con el protocolo que exige una competición de estas características. Es un orgullo haber tenido el evento más importante de la Argentina en 2024, porque se cayó el MotoGP, el GP Tour y otros tantos eventos de nivel mundial. Fue un tremendo esfuerzo de todos, porque también hubo un gran sacrificio de la productora y de la Federación de Motos, que ha resignado parte de sus derechos. Fue una colaboración de todos, para que las motos puedan girar en La Patagonia”, subrayó Fernández Capiet.

En la misma sintonía, el Presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano, brindó detalles del sacrificio constante que debieron hacer las autoridades para albergar a la cita que se caracterizó por la velocidad y el vértigo: “Participaron cerca de 1.000 efectivos policiales que vinieron de distintas partes de la Provincia. También hubo una gran participación del Sistema de Emergencias, bomberos, gendarmería y vialidad en el mantenimiento de la pista… Fue un trabajo integral entre todos los sectores”.

En tiempos de cambios en el país, en los que el ajuste nacional atenta contra los espectáculos deportivos y culturales, el ministro neuquino reconoció que debieron “poner mucha cabeza y flexibilidad para que el Mundial de Motocross comience en la Argentina”. “Si bien es la octava edición que la carrera se hace en Villa La Angostura, es la primera vez que se hace en el predio que cuenta con un dueño diferente al de las ediciones anteriores; y las condiciones del país cambiaron radicalmente. Hoy hay otro pensamiento para el apoyo de este tipo de eventos. Y desde la Provincia tuvimos que hacer un reordenamiento que nos llevó mucho tiempo, porque si bien habíamos ganado la elección ocho meses antes, asumimos hace tres y tuvimos que hacer un trabajo interno para acomodar la estructura del Estado”, explicó.

“Fue una muestra de la articulación entre lo público y lo privado. Estamos en una nueva etapa, en donde se realizó un cambio de paradigma en todos los eventos grandes que se hacían en el país, no sólo desde el aspecto deportivo, sino también cultural. Fue importante el aporte privado y desde el Estado se contribuyó con toda la logística relacionada a la seguridad, sanidad o vialidad que incluyó a muchísimas personas”, agregó Sciacchitano.

El Mundial de Motocross tuvo un impacto descomunal en todo el planeta. “El año pasado lo vieron 611 millones de televidentes, pero todos los pilotos juntos deben tener unos 650 millones de seguidores en sus redes sociales y cada foto o declaración de ellos, a nosotros nos suma un montón. Si a ese combo se le suma que es una carrera que reúne a 50.000 personas, se genera un efecto multiplicador que da un efecto cuantitativo muy interesante. Es una dimensión en cifras que no podríamos pagar en publicidad. Gran parte de que esto se haga, es que los propios pilotos quieren venir, porque entienden que es el mejor circuito del campeonato, con el mejor público. Ellos presionan para venir acá y eso es muy gratificante. Son chicos de 23 o 24 años que piden comenzar el campeonato en La Patagonia”, analizó Fernández Capiet.

“Para cada uno de los riders, venir a La Patagonia fue una experiencia única, más allá del recorrido que tendrán por todo el mundo por su calendario. Ellos saben que hay una mística en este lugar y lo reproducen en sus redes sociales, lo que nos ayuda a promocionar este destino a todas partes del planeta. Gracias a ellos, muchos de sus fanáticos conocen un lugar fantástico que hay en VIlla La Angostura”, completó el titular de NeuquenTur.

Los funcionarios adoptaron la pasión por el deporte motor desde jóvenes. Así lo describió el Secretario de Turismo de Villa La Angostura, Alberto Calvo, quien seguía desde su infancia las carreras de speedway. “De chico era muy fanático y del Enduro también. En la actualidad tengo una moto de pista, con la que salgo a pasear”, reconoció antes de depositar todo su apoyo a Jorge Prado, quien lo conmovió con un gesto notable en la firma de autógrafos con los seguidores más pequeños.

En cambio, Sergio Sciacchitano adoptó su lado fierrero a partir de las motos, aunque en su infancia era fanático del Turismo Carretera. Él es uno de los responsables en intentar darle continuidad a la competición en La Patagonia, ya que a pesar del comunicado oficial de la productora que hizo referencia a que será el último en el trazado de Villa La Angostura, el paraíso del sur argentino puede tener otras alternativas para que el Mundial vuelva el próximo año. “Nuestra idea es que no sea la última edición. Vamos a agotar todas las instancias para que la competencia quede en la provincia de Neuquén. Si bien la idea es que se quede en Villa La Angostura, si no se puede buscaremos algún predio similar”, subrayó.

“A nosotros nos interesa la continuidad, porque en la continuidad está el beneficio y no en una carrera puntual. Hemos tenido algunas reuniones con la Federación Internacional, porque debemos ofrecer alternativas. La prioridad la tendrá Villa La Angostura, pero si no es posible buscaremos otro destino de Neuquén y el último recurso sería no hacerle perder tiempo a la productora, ni a la Federación para que puedan conseguir otro lugar dentro del país”, concluyó el ministro.

En la tierra que se caracteriza por su destacada gastronomía, donde la naturaleza invita a los forasteros a realizar trekking, el K42, kayak o rafting, el Mundial de Motocross dejó una adrenalina constante por toda la ciudad. Y el deseo de todos los espectadores es volver a contar con el espectáculo en 2025. “La carrera fue una puerta para el turismo, porque cada foto, video o reel significó una muestra más del hermoso paisaje que se puede apreciar. Estamos en la era digital y hay que aprovecharla”, completó Calvo.