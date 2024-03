El padrastro de Matthew Perry contó cómo se sentía en sus últimos días

Mientras tanto, detalles del testamento del actor de Friends comienzan a salir a la luz

Por Uriel Monterrubio

Keith Morrison, padrastro de Matthew Perry, habló de cómo ha lidiado con el duelo de la muerte del actor de Friends

(Créditos: Instagram/Keith Leans On Things)

Keith Morrison, corresponsal de Dateline y padrastro del fallecido actor Matthew Perry, compartió reflexiones íntimas sobre la pérdida de Perry en una reciente entrevista en el podcast Making Space de Hoda Kotb.

Morrison, quien se casó con Suzanne, la madre de Perry, en 1981, expresó cómo el duelo por la muerte de su hijastro es algo con lo que debe lidiar diariamente.

“Como otras personas me han dicho cientos de veces, no desaparece. Está contigo todos los días. Está contigo todo el tiempo, y hay algún aspecto nuevo que asalta tu cerebro”, aseguró el periodista que además, compartió que el duelo ha sido especialmente difícil para la madre de Perry.

Según Morrison, Suzanne y Matthew se habían vuelto muy cercanos en los meses previos a la muerte del protagonista de Friends. Al parecer, quien le dio vida a Chandler Bing se encontraba en un gran punto de su proceso de rehabilitación. Después de años de una fuerte dependencia a los opioides, Perry comenzó a depurar su cuerpo y mente, y al parecer, ya tenía planes de regresar a la actuación.

“Era feliz, y lo dijo. Y hacía mucho tiempo que no lo decía. Así que es una fuente de consuelo, pero también no llegó a tener su tercer acto, y eso no es justo”, compartió Keith sobre la repentina muerte del actor.

Sin embargo, es un hecho que Perry puso en peligro su vida varias veces, por lo que Morrison admitió que la muerte de su hijastro no fue una sorpresa del todo.

Keith Morrison aseguró que Matthew Perry se encontraba muy feliz en los últimos meses de su vida. Sin embargo, el actor había puesto su vida en riesgo en varias ocasiones, por lo que su muerte no fue del todo sorpresivaEuropa Press/Contacto/Armando Gallo

“Fue la noticia que nunca quieres recibir, pero piensas que algún día podrías recibirla. Sí y no, supongo que es la respuesta a eso”.

El corresponsal recordó a Perry como alguien con una personalidad vibrante, que siempre se convertía en el centro de atención, amado por su carácter divertido y espíritu jovial. Morrison también habló sobre las luchas de Perry con la adicción al alcohol y las drogas, reconociendo la dificultad de la batalla a pesar de los momentos en los que Perry se sintió victorioso.

Morrison destacó la relación especial que compartió con Perry, enfatizando que nunca intentó reemplazar a su padre biológico, John Bennett Perry, pero siempre estuvo presente y disponible para Matthew, consolidando un vínculo estrecho entre ambos.

Keith Morrison invitó a sus seguidores de X a donar a la fundación de Matthew Perry

(Créditos: X/Keith Morrison)

En homenaje a su legado, Morrison ha hecho un llamado a la donación para la Fundación Matthew Perry, establecida por los seres queridos del actor poco después de su fallecimiento. Esta iniciativa busca honrar la memoria de Perry y apoyar causas que eran importantes para él como la desintoxicación de personas que buscan salir de las adicciones.

EL TESTAMENTO DE MATTHEW PERRY

Paralelo a las declaraciones de Morrison, se han dado a conocer lo estipulado en el testamento que Matthew Perry redactó en el año 2009. El actor nombró a sus padres como principales beneficiarios de un fideicomiso, el cual lleva por nombre Alvy Singer Living Trust haciendo referencia a la película de Woody Allen, Annie Hall.

La hermanastra de Perry, Caitlin Morrison, y su ex novia de 2003 a 2005, Rachel Dunn, también figuran en el fideicomiso, además, el testamento estipula que, en caso de que Perry tuviera hijos, estos no se verían beneficiados por su patrimonio.

El testamento de Matthew Perry ha sido revelado y estipula que el actor dejó un fideicomiso a sus padres de alrededor de 1 millón de dólares

REUTERS/Lee Celano/File Photo

El fideicomiso, integrado “sin limitarse” a joyas, muebles y enseres, obras de arte y automóviles, tiene un valor mayor a un millón de dólares. Cabe mencionar que según el portal Celebrity Net Worth, el actor tenía un patrimonio neto de USD 120 millones de dólares.

El informe de la autopsia reveló que la causa de la muerte de Perry fue debido a los efectos agudos de la ketamina, incluyendo también otras afecciones como enfermedad coronaria y los efectos de la buprenorfina, un medicamento contra la adicción a opiáceos, como factores contribuyentes. Su muerte fue clasificada como accidental.