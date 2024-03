El padre de un militar fallecido es arrestado por interrumpir a Biden en el Congreso

Fuente: https://actualidad.rt.com

El padre de un infante del Ejército que falleció durante la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021 interrumpió este jueves el discurso del presidente del país, Joe Biden, en el Congreso. Según la Policía del Capitolio, posteriormente el hombre fue arrestado.

Mientras el mandatario daba su intervención más importante del año, el del estado de la Unión, Steve Nikoui gritó «Abbey Gate, Abbey Gate», refiriéndose al lugar en el aeropuerto de Kabul donde se produjo el atentado suicida en el que falleció su hijo.

The Gold Star father who yelled at President Biden during his State of the Union speech tonight was Steve Nikoui, father of Marine Lance Cpl. Kareem Nikoui, one of the 13 service members killed outside the airport in Kabul during the withdrawal from Afghanistan.

“Abbey Gate,… pic.twitter.com/D4hY1O67Bq

— POLITICO (@politico) March 8, 2024