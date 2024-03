El paro en Real SC, el dolor de la familia Beltrán y el hermetismo asumido en un momento complicado

En las prácticas del plantel, se siente un vacío, se palpa la tristeza y aunque han intentado encausar la rutina normal, aún no se ha podido ( lágrimas en momentos inesperados en los rincones del vestuario ). La dirigencia solicitó que el partido ante The Strongest, programado para este viernes, sea suspendido, y la Comisión de Competiciones accedió programándolo para el 11/04. El plantel estuvo en el velorio el viernes y tras el censo del sábado se dio modos para llegar hasta la sede donde el futbolista de 24 años era velado; hasta ahí también llegaron los funcionarios del club y Fabol, que arremetió el mismo día con cuestionamientos a la dirigencia.

Desde Colombia, la agremiación fue en la misma línea calificando de “condiciones precarias” la situación del futbolista y reclamando por las deudas que existían desde hace meses. Carlos Arias y ‘Chichi’ Romero, de Fabol, llegaron con flores; el ‘Maestro’ se acercó al féretro, miró el rostro y tras orar, se sentó junto a Arias. Casi al instante, las redes se inundaron de cuestionamientos hacia el club, de por qué no estaba el médico, de por qué no había desfibrilador, de por qué no se lo llevó en ambulancia, de por qué lo reanima la encargada de prensa y no un galeno… Esto originó una respuesta del club en un comunicado que emitió el domingo.