Elecciones en Venezuela: la oposición exigió al Consejo Nacional Electoral extender por tres días el plazo para la inscripción de candidatos

Fuente: Infobae

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la principal coalición opositora de Venezuela- exigió este domingo al Consejo Nacional Electoral (CNE) prorrogar por tres días el lapso para postular candidaturas a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio ante la imposibilidad hasta el momento de poder inscribir a la postulante Corina Yoris.

Según una comunicación enviada al CNE, la solicitud de extensión de tres días -hasta el 28 de marzo- busca “subsanar las violaciones de hecho y de derecho que han ocurrido en el proceso” y poder “proceder a la postulación” que se les “ha imposibilitado”.

A juicio de la plataforma, “se han violado derechos constitucionales”, entre los que mencionó el de “participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos”.

En este sentido, exigió que se le permita “realizar la postulación” de la historiadora Corina Yoris, escogida el pasado viernes candidata ante la inhabilitación que impide competir a la líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias del 22 de octubre del año pasado.

“A diferencia de muchas otras organizaciones políticas, no se nos ha permitido postular candidatura presidencial para los comicios fijados para el 28 de julio de 2024″, señala la misiva enviada al CNE. Y agrega: “Durante el lapso para realizar la postulación de candidatos (…) no se me ha permitido el acceso al sistema a los fines de obtener el código requerido para realizar el proceso de postulación”.

Además, la oposición instó al CNE a publicar en Gaceta Electoral el cronograma de las presidenciales, algo que -aseguró- “no se ha hecho”, por lo que -advirtió- el país no cuenta con un programa de actividades “oficial” de cara a estos comicios.

De acuerdo con el cronograma electoral, el período de inscripción de aspirantes a las presidenciales, que se inició el pasado jueves, finaliza este lunes.

Desde el jueves, se inscribieron aspirantes que se presentan como opositores, pero que son señalados de colaboracionistas del régimen De momento, se conoce de la inscripción de las candidaturas de los diputados Luis Eduardo Martínez, Juan Alvarado, José Brito y Javier Bertucci, de los exalcaldes Claudio Fermín y Daniel Ceballos, del opositor Antonio Ecarri, del comediante Benjamín Rausseo y de Luis Ratti, crítico de la PUD.

Está previsto que el dictador Nicolás Maduro, abanderado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acuda al CNE el lunes, aunque ya varias formaciones han postulado su nombre para que busque una segunda reelección.

La oposición de Venezuela denunció el sábado una “maniobra” para impedir la postulación de Corina Yoris. “Alerto a los venezolanos y al mundo de la maniobra en marcha para impedir la inscripción en el CNE de la candidata de toda la unidad democrática de Venezuela, Corina Yoris”, lanzó Machado en la red X.

La oposición cuenta con apenas dos boletas para postular a su candidata, incluida la de la PUD, después de que el CNE y el Tribunal Supremo, ambos afines al régimen chavista, dejaron a varios partidos opositores sin posibilidades de participar. Las candidaturas pueden además ser rechazadas sin chance de sustitución.

“No se vistan que no van”, ironizó el propio Maduro durante una transmisión el viernes que coincidió con el anuncio de Machado sobre Yoris.