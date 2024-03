En 10 años, los feminicidios en Tarija dejaron 60 infancias rotas

La Red Departamental Contra la Violencia a las Mujeres destaca la imperiosa necesidad de trabajar en una política pública que proteja a los niños afectados por los feminicidios

Leonel Suárez

Fuente: https://elpais.bo

En el departamento de Tarija la violencia contra las mujeres ha dejado un rastro de dolor, desolación y, lamentablemente, un número significativo de niños huérfanos. La Red Departamental Contra la Violencia a las Mujeres Tarija, consciente de esta crítica situación, ha emitido un pronunciamiento que destaca la imperiosa necesidad de trabajar en una política pública que proteja a los niños afectados por los feminicidios, que en estos últimos 10 años dejó al menos 60 huérfanos.

La Red señala que desde 2013 hasta la fecha, los feminicidios en Tarija han dejado a 60 niños en situación de orfandad, una cifra alarmante que pone de manifiesto no solo la pérdida de vidas femeninas sino también el abandono de niños que quedan sin el cuidado y la protección de sus madres. Esta realidad se traduce en familias destrozadas y en la falta de acciones concretas para atender las necesidades específicas de estos menores.

Señalan que la falta de medidas eficaces de atención y protección deja a estos niños en entornos inseguros, marcados por la precariedad emocional y material. La situación de orfandad se convierte en un doble golpe para estos pequeños, quienes no solo enfrentan la pérdida de un ser querido, sino que también se ven obligados a crecer en condiciones de vulnerabilidad.

La Red Departamental Contra la Violencia Tarija resalta la importancia de enfocarse en la situación de orfandad de estos niños, asegurando que reciban el apoyo necesario para sobrellevar esta difícil realidad. Refieren que es imperativo que se implementen medidas concretas para garantizar su bienestar y futuro, evitando que queden desamparados y proporcionándoles los recursos esenciales para su desarrollo integral.

«Es urgente que se implementen medidas concretas para garantizar el bienestar y futuro de estos niños que han quedado huérfanos a causa de la violencia de género», destaca la Red en su pronunciamiento, a tiempo de hacer un llamado a la sociedad, autoridades locales y el Estado boliviano a unirse para brindar el apoyo y la protección que estos niños merecen.

En esa misma línea, interpelaron al Estado boliviano a asumir sus deberes con los sobrevivientes de la violencia machista, garantizando no solo la justicia para las víctimas sino también el apoyo integral para aquellos que quedan atrás, especialmente los niños huérfanos. Demandan la implementación de una política pública de protección a estos menores, que se presenta como una necesidad apremiante, asegurando que no solo se hable de erradicar la violencia de género, sino que se tomen medidas tangibles para proteger y cuidar a quienes han quedado más vulnerables.

Víctimas en Bolivia

De acuerdo con el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, en los últimos cinco años, 540 niños quedaron huérfanos porque sus madres fueron asesinadas. En 2018 se reportaron 75 niños huérfanos a causa de feminicidios; en 2019 la cifra aumentó a 135; el 2020 disminuyó a 93. Sin embargo, en 2021 la cifra se incrementó a 106 y el 2022 llegó a 131 niños huérfanos.

Según datos del gerente regional de Aldeas Infantiles, Marcelo Vargas, se estima que en esta última década más de 1.000 niños quedaron huérfanos como consecuencia de los casos de feminicidio que se han registrado a nivel nacional.

Ya con anterioridad, Vargas advirtió la necesidad de generar proyectos de ley en beneficio de estos menores, quienes requieren una atención y cuidado especial por haber quedado en situación de orfandad, sin que haya un familiar que pueda asumir el cuidado y tenencia.

“83 feminicidios”

Al conmemorar el pasado viernes 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, la representante del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (Ecam), Carolina Ortiz, detalló que en la gestión 2023 se han registrado 83 feminicidios a nivel nacional, y eso es lo que orilla a elevar la voz por los niños que han quedado huérfanos víctimas de estos actos violentos.

“Lamentamos que las políticas para garantizar esa protección, ese apoyo hacia los niños, niñas y adolescentes que quedan en total orfandad a raíz del feminicidio, no sean suficientes, porque no podemos cargar todo a que la Defensoría de la Niñez lo haga, sabemos las condiciones en las que trabajan, no hay personal suficiente, no hay un equipo interdisciplinario suficiente para hacer un seguimiento integral a estos niños”, manifestó.

Víctimas de maltrato

“Los niños que han sufrido y han sido en muchos testigos de la muerte de sus madres, necesitan un apoyo terapéutico, necesitan seguimiento, que se les reinserte con familia y puedan garantizar esa protección, en muchos casos caen con familiares que no solo los exponen a situaciones de riesgo, sino que también sufren maltrato, lo mismo ocurre en los centros de acogida”, denunció la representante de la Red Departamental Contra la Violencia Tarija, Carolina Ortiz.

Ortiz mencionó que el Estado debería encargarse de proteger a estos menores, por lo menos hasta que cumplan la mayoría de edad (18). Reconoció que actualmente existe un vacío legal en este aspecto, empero, pidió que cuando se aborde este tipo de normativas no solo sean pensando en acciones de prevención como campaña, sino que sean leyes integrales con presupuesto designado para este sector.