En Chuquisaca decrecen seis de diez provincias

El docente experto en Demografía Juan Luis Guzmán refresca datos y advierte sobre “una agonía demográfica” en el departamento

Seis de las diez provincias de Chuquisaca tienen una tasa de crecimiento intercensal negativa, es decir, decrecen, según muestran los datos comparativos de los censos 2001, 2012 y la proyección para este 2024.

Ante la cercanía del Censo de Población y Vivienda, el próximo sábado 23 de marzo, Juan Luis Guzmán, docente chuquisaqueño experto en Demografía, refrescó para Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980) estos datos oficiales. En su momento, estas y otras cifras fueron recogidas por el estudio sobre ciudades intermedias del especialista en Gestión Pública, Descentralización y Participación Ciudadana Carlos Hugo Molina.

Si la tasa de crecimiento intercensal es igual a cero significa que no hubo crecimiento de la población. Con ese apunte y a solicitud de este medio, Guzmán hizo un repaso de las cifras provincia por provincia. De las diez que tiene Chuquisaca, seis presentan indicadores negativos. De 2001 a 2012, Zudáñez, Oropeza, Nor Cinti y Sud Cinti aumentaron su población; en el otro lado de la vereda se sitúan Azurduy, Tomina, Hernando Siles, Yamparáez, Belisario Boeto y Luis Calvo, en ese orden, que no crecieron.

“Realmente yo creo que hay una agonía demográfica en población en seis de las diez provincias de Chuquisaca”, lamentó.

Eso sí, destacó que Sucre, capital de provincia y de departamento, tenga la tasa de crecimiento más alta: 1.75

EN BOLIVIA

En el país, como ya se ha advertido en los últimos años y meses, Chuquisaca tiene la tasa de crecimiento intercensal más baja. Pando, Santa Cruz y Oruro crecieron más de 2001 a 2012, aunque en cantidad de habitantes Santa Cruz, La Paz y Cochabamba siguen llevando la delantera.

“Hay aspectos que están influyendo decisivamente en la disminución de la población en el departamento de Chuquisaca: la falta de fuentes de trabajo en las provincias, la mejora de infraestructura caminera, de colegios, hospitales y empresas o miniempresas que se pudieran constituir en cada municipio o provincia. Y otro aspecto es la disminución de la natalidad en Chuquisaca y, especialmente, en Sucre”, manifestó Guzmán.

DENSIDAD

Santa Cruz tiene un tercio de la superficie de Bolivia y su densidad demográfica es de siete habitantes por kilómetro cuadrado, según datos del censo de 2012. Bolivia tiene nueve habitantes por kilómetro cuadrado; Chuquisaca, 11; Cochabamba, el departamento más poblado según superficie, 32.

“O sea que Santa Cruz, si lo vemos desde la perspectiva estrictamente demográfica, tiene para crecer muchísimo, tanto en superficie como en población”, remarcó Guzmán.

No hay una receta, pero Chuquisaca debía estar con 18 habitantes por kilómetro cuadrado y Bolivia con 15, opinó.

CENSO

El próximo sábado 23 de marzo se llevará adelante el Censo de Población y Vivienda 2024 después de 12 años. Chuquisaca espera con preocupación los resultados del censo, aunque plantea una redistribución de recursos que no solo tome en cuenta el nivel de población.

Antecedentes

Carlos Hugo Molina, que asesora a la Gobernación de Chuquisaca, ha vuelto a advertir de esta situación desde 2022 e, incluso, más antes. Entre otra información, ha remarcado que en Chuquisaca, Oruro y Potosí hay un abandono de las áreas rurales y el departamento es el que verá más reducida su población rural. Este experto planteó en su momento reorganizar las capacidades departamentales, construir una red de ciudades intermedias y aprovechar el turismo y el Bicentenario de Bolivia.

La Gobernación plantea un modelo de desarrollo sostenible en el Plan Chuquisaca 2030 y la Alcaldía de Sucre, el Plan de Gobierno SR3.

Sobre la base del análisis de Molina, el exalcalde de Sucre Moisés Torres Chivé propone que Sucre se replantee su futuro crecimiento como ciudad emergente ante la imposibilidad de detener la migración campo-ciudad.

Fuente: Correo del Sur