En menos de 24 horas dos librecambistas fueron atracados en Yacuiba y Trinidad

En ambos casos, la Policía y el Ministerio Público iniciaron con la búsqueda de los delincuentes para capturarlos y someterlos a un proceso penal.

Fuente: ANF

Dos librecambistas fuero atracados en menos de 24 horas, una mujer en Trinidad fue herida de bala por un sujeto cuando intentó sustraerle su cartera, el hecho ocurrió en la plaza principal. Mientras que, en Yacuiba, un hombre fue despojado de 35 millones de pesos argentinos.

El primer hecho se registró en Yacuiba, en el departamento de Tarija, Yeri Reynaga, víctima del atraco, contó que dos sujetos a bordo de un motorizado lo interceptaron, lo amenazaron con un arma y le robaron 35 millones de pesos argentinos, equivalente a Bs 200.000 bolivianos.

“Yo estaba yendo a mi fuente de trabajo, una flota estaba parada y detrás estaba un vehículo, estaba escondido. Se me cruza de frente (el vehículo) y sale un hombre con un arma de fuego y me amenaza, comenzó a golpear el vidrio de mi vehículo y me quitó una bolsa donde estaba el dinero”, explicó.

Ante esta situación, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Yacuiba, José Yanique, dijo que activaron un operativo de búsqueda para capturar a los responsables de ese hecho.

El segundo caso se presentó en la ciudad de Trinidad, del departamento del Beni, una mujer fue atracada por un sujeto que trató de sustraer sus pertenencias, ante la resistencia de la mujer éste le disparó por la espalda.

El hecho ocurrió a las 15:30, aproximadamente, en la avenida 6 de Agosto sector de los Cambistas, a pocos metros de la plaza principal. La víctima fue traslada de forma inmediata a emergencias del hospital Germán Busch donde ingresó a cirugía.

“Hay que esperar los resultados de la operación. Esperamos que el Ministerio Público haga las investigaciones correspondientes para identificar a los delincuentes”, dijo uno de los familiares de la mujer.

De forma escueta, el fiscal departamental del Beni dijo que se identificaron a los sujetos que atracaron a la víctima y en las próximas horas se tendrán resultados sobre su captura.

/EUA/ANF