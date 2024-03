Entrenador de fútbol denuncia a un padre de familia por agredirlo durante un entrenamiento de niños

Fuente: Unitel Un hecho inusual se registró en una cancha de Santa Fe, en el municipio de cruceño San Carlos, donde un padre de familia se molestó que su hijo forme parte del ‘equipo B’. Reclamó y acabó golpeando al entrenador delante de los menores de edad. Esto ocurrió la mañana de este viernes. El profesor cuenta que los niños estaban haciendo fútbol divididos en dos equipos y que el grupo A le estaba ganando al grupo B, donde se encontraba uno de los hijos del hombre que inició presuntamente la agresión.



“Antes de que acabe el partido se metió, sacó a su hijo, y me dijo que yo tenía algo en su contra porque no ponía a su hijo en el equipo A. Le dije que me deje trabajar y comenzó a gritar y después me agredió”, relata el entrenador.

El entrenador con el ojo golpeado, denunció esta agresión en la Felcc.

Con el ojo morado, rasguños y una mordedura agrega que fue sorprendido por un golpe. “Él me sorprendió con un golpe, no me lo logró, después cuando caímos me dio otro. Mi intensión no era responderle porque había hartos niños. Cuando todo acabó, él quería seguir peleando y yo lo dejé ahí”.

Este pleito se registró en delante de varios niños que se encontraban jugando como parte de un entrenamiento en pleno campo deportivo. El caso fue denunciado por el entrenador en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por lesiones graves y leves.

Se espera un informe oficial por parte de los efectivos policiales para conocer este caso.