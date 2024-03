Este es el motivo por el que el partido Real SC-The Strongest fue postergado

El partido entre Real Santa Cruz y The Strongest tenía que abrir la séptima fecha del torneo Apertura, este viernes 29 de marzo, a partir de las 19:00, pero en las últimas horas la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) determinó postergar dicho encuentro para el jueves 11 de abril, con horario aún por definir.

El jugador, de 24 años, se entrenaba con el resto del plantel de jugadores del club albo, el viernes 22 de marzo, cuando sufrió un paro cardiorespiratorio del que no se lo pudo salvar.

La postergación del mencionado partido será de mucha utilidad para The Strongest que llegará más descansado a su debut en la Copa Libertadores, porque el martes 2 de abril (20:00) debe recibir la visita de Gremio de Brasil, por el grupo C.