Estudios para incrementar etanol en gasolina tomarán al menos seis meses, según el Gobierno

Fuente: Unitel

El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, señaló este lunes que la nueva política energética que apunta a aumentar la mezcla de etanol con gasolina requiere de estudios cuyos resultados preliminares pueden tomar al menos seis meses

“Yo creo que resultados preliminares podríamos tener de aquí unos seis meses”, señaló la autoridad al ser consultado por UNITEL, tras una reunión sostenida en la capital cruceña con representantes de la Cámara Automotor de Bolivia, para socializar el Decreto Supremo 5135 que perfila incrementar hasta un 25% la mezcla de etanol anhidro con combustibles.

Según el viceministro, actualmente se registra un 12% de etanol en todas las gasolinas que se comercializan en Bolivia (Especial Plus, la gasolina Premium Plus y la Súper Etanol 92) y con el decreto se prevé aumentar estos niveles, pero no sin antes analizar la viabilidad técnica.

“Hemos informado de que primero se tienen que realizar los estudios necesarios para este incremento y obviamente todos los sectores involucrados en esta política van a trabajar en mesas de trabajo junto a nosotros para trabajar en esta política integral”, manifestó.