Evismo, desde el Trópico: ‘Primarias Abiertas es grave; eso es desesperación de Lucho’

Desde el Chapare reaccionan a la propuesta de Comunidad Ciudadana y no les cae bien la iniciativa. El dirigente Andrés Almanza avisa que no la aceptarán.

Fuente: Opinión

La sugerencia de que en Bolivia se desarrollen unas hipotéticas Primarias Abiertas, Simultáneas, Obligatorias Y Competitivas (PASOC) no le han caído bien al “evismo”.

Es por ello que, desde el Trópico, comienzan a sentar postura sobre la iniciativa planteada por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), liderada por Carlos Mesa.

Se oponen por completo. El secretario general de la Federación Chimoré, Andrés Almanza, advirtió que no permitirán bajo ninguna circunstancia esa figura, pues consideran que implicaría intromisión en asuntos que le competen a los partidos con miras a las elecciones, en este caso, al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Almanza apuntó específicamente al presidente del Estado, Luis Arce. Cree que tiene “miedo”. “Esas elecciones abiertas es grave.

Empezaremos. Primero, Comunidad Ciudadana propone y Lucho acepta. Eso es desesperación de Lucho (Arce). Como ha visto cómo ha crecido el hermano Evo, cómo ha conquistado a Bolivia, no sabe qué hacer ahora”, indicó, en nota con Radio Kawsachun Coca.

“Elecciones abiertas a nosotros no nos interesa. Comunidad Ciudadana, Creemos, quien sea, que hagan como quieran, que elijan a cualquier hombre que quieran. Que a nosotros nos dejen elegir. No vamos a aceptar. Seguro que si el Gobierno acepta vamos a ver en las calles, ¿será que hay manifestación o bloqueo de caminos? Si en tu casa defines, ¿cómo voy a ir a definir en tu casa? Que no se metan, que nos dejen organizar”.

Por su lado, Evo Morales ha expresado su postura mediante redes sociales. Rechaza Primarias Abiertas en las que intervenga la población.

“Su intención (de Arce) es que toda la derecha lo apoye, con los votos ‘arcistas’, ‘mesistas’, ‘camachistas’ y ‘manfredistas’ y otros”.

Hay que recordar que Mesa, el miércoles pasado, presentó el proyecto de ley para que las primarias de binomios presidenciales sean abiertas para toda la ciudadanía. Así las cosas, el objetivo sería establecer una candidatura de unidad para las agrupaciones comprendidas dentro de la oposición.