Evo no reconoce abucheo en Padilla

El expresidente Evo Morales calificó este domingo como un “montaje” el video de su abrupta salida del ampliado departamental de las Bartolinas de Chuquisaca, que se desarrolló el viernes en Padilla.

“Llegamos, tenía que empezar a las diez de la mañana, pero empezó a las 11:00. Y a las 11:00, empezamos. Parecía ser una pequeña molestia, un pequeño grupito; me dijeron, después, menos de 15 personas, puro funcionarios”, dijo el exmandatario en su programa de los domingos de la radio Kawsachun Coca. “Y cuando yo estaba interviniendo, ¡cortan energía!, como en tiempo neoliberales”, prosiguió.

“Yo digo a la ejecutiva (de las Bartolinas): ‘Entonces, ¿qué hacemos, hermana?, ya no hay luz, ya no hay energía…?’. ‘Sí, nosotros nos vamos a quedar, gracias por acompañarnos’. ‘Ya’. Decidimos irnos… Al entrar, ‘¡Evo, Evo…!’. En el acto, ‘¡Evo, Evo, no estás solo…!’. A la salida, igual ‘¡Evo, Evo…!’. Pero veo su propaganda del Gobierno ya ‘¡fuera, fuera…!’”.

“Es totalmente montado… Más bien (en) ese momento, cuando salíamos, decían ‘¡Evo, Evo…!’. Lleno de ‘¡Evo, Evo…!’ (…) Yo no escuché, personalmente, ‘¡fuera, fuera!’ ni al entrar, ni dentro del acto, ni al salir… tal vez algún compañero, por ahí, por exagerar. Pero, en grupo, como estamos escuchando, no había para nada (…) No tengo por qué mentir”, cerró el jefe del MAS al dar su versión de los hechos en Padilla.

“No quieren que los llamados salvajes, las llamadas hordas masistas, los llamados demonios se levanten y vuelvan al gobierno”, afirmó.

El ampliado condenó la “intromisión” del ejecutivo de la Csutcb ‘evista’ Ponciano Santos en la organización y una resolución de apoyo a la aprobación de los créditos externos en el Legislativo. En cambio, las asistentes al evento de Padilla no incluyeron una resolución de apoyo al exmandatario.