Exfiscal asegura que 50% de la droga incautada en Chile está en Antofagasta e ingresa por Bolivia

Bolivia y Chile tienen una frontera de 850 kilómetros, “una frontera muy extensa, con muy poco control, donde hay pasos que están controlados, pero hay más de 100 pasos no controlados, por donde entra y sale de todo”, remarcó Gajardo.

Imagen referencial: Radio Universidad de Antofagasta

La Paz, 18 de marzo de 2024 (ANF).- Carlos Gajardo, exfiscal de Chile, aseveró que del total de la droga incautada en su país, el 50% se registra en Antofagasta y llega desde Bolivia.

“Sin duda, la llegada de la droga es por la frontera boliviana, el fuerte de las organizaciones que mueven eso son de origen boliviano”, afirmó Gajardo en el evento “Revelaciones sobre crimen organizado y comercio ilícito” de la Cámara Nacional de Industrias donde presentó la ponencia “Contrabando Transfronterizo: El eslabón lucrativo de la cadena del crimen organizado”.

Gajardo refirió, consultado por ANF, que en esa frontera en los últimos años ha habido un aumento muy importante de tránsito de droga, y de acuerdo a la estadística oficial, “la mitad de la droga que se incauta en Chile corresponde a Antofagasta, ciudad fronteriza con Bolivia”.

Los decomisos este año en la región de Antofagasta aumentaron en un 203% en comparación al mismo periodo del año pasado, de acuerdo al fiscal regional, Juan Castro Bekios, que cita la red de prensa Bío-Bío de Chile. En lo que va del año, la incautación de droga en Chile fue de 3,7 toneladas.

“Por esa misma frontera entra contrabando, por esa misma frontera entra mucho migrante irregular, las cifras hablan de que en los últimos años, por el grave problema político que hay en Venezuela, han ingresado aproximadamente cerca de un millón de personas”, apuntó.

Rubén Vargas, exministro del Interior del Perú, refirió en el evento que la producción de cocaína tanto en Bolivia como en el Perú no es para consumo interno, sino para los grandes mercados internacionales, por lo que es improbable que no haya operadores de los carteles internacionales en ambos países.

“No podemos tapar el sol con un dedo, no pretendamos hacer eso, es autoengañarnos, y si un político o un jefe policial dice acá no hay carteles, no es cierto”, remarcó.

Refirió que cuando las autoridades esconden problemas de esa magnitud, solo se puede pensar en niveles de complicidad y de corrupción porque “las economías criminales viven de eso, de la corrupción, en los países donde florecen las economías ilegales no hay forma de que estos sean sin complicidad, sin corrupción”.