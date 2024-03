Existen 166 dirigentes sindicales en el sector minero estatal, al menos 113 declarados en comisión

En el país existen 166 dirigentes sindicales del sector minero estatal dirigiendo altos cargos dentro de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y de seis empresas mineras y metalúrgicas bolivianas. Del total 113 fueron declarados “en comisión”.

Datos proporcionados por los senadores de Comunidad Ciudadana (CC), Centa Rek y Henry Montero en respuesta a una petición de informe que hicieron dan a conocer que existen 4.744 personas trabajando al interior de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), de las empresas mineras y metalúrgicas del país. Del total, 10 son dirigentes sindicales de la oficina central, 69 son de Huanuni, 28 de Colquiri, 17 de Corocoro, 16 de Karachipamapa, 20 de Quechisla y seis de Vinto, haciendo un total de 166. (Ver cuadro).

Por su parte, de los 166, 113 son funcionarios públicos declarados en comisión, establecidos por la Ley General del Trabajo, su decreto reglamentario y otras normas reglamentarias.

DECRETO SUPREMO N° 4710 – DECLARATORIA EN COMISIÓN (1 de Mayo de 2022) ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIÓN). Se modifica el Artículo 97 del Decreto Supremo N° 22407, de 11 de enero de 1990, modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 4500, de 1 de mayo de 2021, con el siguiente texto: «ARTÍCULO 97.- Los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana, Centrales Obreras Departamentales, Centrales Obreras Regionales, Confederaciones Nacionales, Federaciones Nacionales y Departamentales de Trabajadores serán declarados en comisión, caso por caso, mediante resolución ministerial expresa, con goce del ciento por ciento de sus haberes y demás beneficios sociales, mientras desempeñen sus funciones sindicales. Se podrá declarar en comisión, excepcionalmente a dos dirigentes de una misma empresa, dependiendo del número de trabajadores del centro laboral. Esta restricción no rige para los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, Centrales Obreras Departamentales, Centrales Obreras Regionales, Confederaciones Nacionales, y Federaciones Nacionales y Departamentales.»

Varios de los dirigentes mencionados pertenecen a federaciones o centrales obreras. Por ejemplo, de la empresa Huaninu, dos forman parte de la Central Obrera Boliviana (COB), tres de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cinco de la Central Obrera Departamental (COD) y 54 son miembros de sus sindicatos respectivos, tal como se puede ver en el siguiente cuadro.

A estos trabajadores no se les puede despedir, perseguir, cambiar de cargo, hostigar ni amedrentar por el ejercicio de su mandato y hasta un año después de la finalización de su gestión. Asimismo no se puede disminuir sus derechos sociales y laborales. Tienen el “goce del ciento por ciento de sus haberes y demás beneficios sociales, mientras desempeñen sus funciones sindicales”, indica la normativa ya mencionada.

El Gobierno no responde el monto de sus ganancias mensuales

Además de Gutiérrez, la senadora Centa Rek, también de CC denunciaron que pese a las solicitudes, el Gobierno no responde la cantidad de dinero que las autoridades sindicales ganan, lo cual lleva a no transparentar los hechos. Por el contrario, se los remite a que lean las normativas vigentes.

“Respecto a los datos personales, salarios y otros de los trabajadores, remítase a los dispuesto por los artículos 45 y 47 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal –NB-SAP, aprobado mediante Decreto Supremo N°26115 de 16 de marzo de 2001, y a la sentencia Constitucional 1738/2010-R de 25 de octubre de 2012, que establece la reserva legal de confidencialidad sobre los datos de los servidores públicos; por lo que el incumplimiento de esta disposición generaría responsabilidad por la función pública conforme Ley n° 1178de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales /SAFCO); en ese sentido no se puede remitir la información solicitada”, esa es una de las respuestas a la pregunta de cuánto es el salario de los dirigentes sindicales que respondió mediante carta el exministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio Rek y al senador Henry Montero. (Ver PDF)

Martínez obtuvo similar respuesta cuando también hizo una solicitud de informe con el mismo enfoque. “Informe y documente, con relación a los funcionarios declarados en comisión si los mismos firman planilla y/ o realizan sus descargos mediante la presentación de informe y reportes…”, era otra de las preguntas que el asambleísta hizo. “La Comibol sostiene que los trabajadores declarados en comisión realizan informes o reportes ante su directorio respectivo o ante su Asamblea General de Trabajadores”, fue la respuesta.

De la misma manera, se remitió a la Resolución Ministerial 832/2016 para que pueda leerse los requisitos de la declaratoria en comisión.

“El derecho de un trabajador es no divulgar su sueldo. Eso me dijeron. Y eso no es lógico. Al ser un empleado público, su sueldo es público. El sueldo que ganamos nos lo da el Estado y debe ser público. Nos dicen: ´emítase a tal web´ para encontrar esa información, entramos y no hay nada”, protestó Gutiérrez. Pese a ello, él calcula que los dirigentes que están en la COB de la EMH ganan incluso un poco más de los 40.000 bolivianos al mes.

“Hemos intentado mediante los PIEs obtener mayor información porque nunca nos contestan de manera adecuada, siempre con evasivas. Para evadir la respuesta indican que toda la información está en Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales). No tienen cualquier problema en mentir con el fin de no transparentar esta información. Se sabe que los sueldos son elevadísimos, hablamos de instituciones como YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), la Gestora Pública, Banco Unión, sueldos que van desde los 40.000, 50.000 hasta los 70.000 bolivianos”, enfatizó además la senadora Rek.

Justamente en agosto de 2022, Gutiérrez denunció a la prensa al menos 61 dirigentes sindicales petroleros estaban declarados en comisión por más de 10 años y percibían sueldos de hasta 40.000 bolivianos, los cuales se encontraban en YPFB Chaco y en YPFB Refinación S.A.

El senador Santiago Ticona, también de CC consideró que el Estado hace un mal uso de sus recursos, pues instituciones que responde al Movimiento Al Socialismo tiene “ciertas ventajas”. “Si no eres de ese lado te aíslan. Esto se ha ido institucionalizado, han secuestrado a estas instituciones que deben defender la democracia”, dijo.

“El sindicato no es la solución para este país, es el cáncer que existe y que gracias a ellos se manejan todas las instituciones”, prosiguió Gutiérrez.

Rek también sostuvo que este tipo de sindicalismo tiene “fines clientelares” que no benefician al pueblo boliviano pues para las empresas que representan no son ni siquiera rentables. “Vemos un ampuloso aparato estatal, lleno de favoritismo y así sigue funcionando. Nos cansamos de hacer fiscalización porque nos remiten a páginas web con datos que no existen, pese a que son de carácter público”.

