Exjefe de la fuerza anticrimen en la gestión Áñez dice que en los hechos de Senkata hubo una cadena de mando

Iván Rojas asegura que no era quien tomaba las determinaciones sobre las actuaciones policiales en los hechos que terminaron con 10 muertos y 78 heridos

Eju.tv / Video: QNMP

Boris Bueno Camacho / La Paz

Iván Rojas fue director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) en el gobierno de Jeanine Áñez; pero, semanas antes de ser designado como tal, en noviembre de 2019, cumplía labores como comandante regional de El Alto; es decir, tuvo participación directa en los hechos de Senkata, distrito 8 de esa urbe, que dejaron un saldo de 10 muertos y 78 heridos.

Sin embargo, Rojas, que ya no es coronel de la Policía Boliviana por un proceso interno que determinó su baja definitiva, asegura que durante los conflictos que sucedieron en esa época había una cadena de mando policial que era la instancia que definía las operaciones que se iban a efectuar ante las protestas que se desarrollaban sobre todo en ese sector de la urbe alteña y en Sacaba, Cochabamba.

“Ha habido una cadena de mando policial, una cadena de mando que venía desde el nivel político, (…), quien se encontraba como subcomandante general o responsable del área operativa, me refiero al director nacional administrativo que se encontraba en ese momento con la dotación de todo el material antidisturbios, el director de planeamiento y operaciones, encargado de las operaciones y el comandante departamental que se encontraban en el operativo”, enumeró así a quienes le antecedían en esa cadena de mando.

Foto: captura pantalla

Rojas dejó en claro que no fue él quien comandó las acciones ese 19 de noviembre, un día antes había sido posesionado como comandante regional de la Policía en El Alto. “El que comandó la operación no fue Rojas, había escalones superiores, porque no un comandante regional va a mandar a un subcomandante general, no un comandante regional va a mandar a un director nacional administrativo, a un director nacional de planeamiento y operaciones”, puntualizó.

El exjefe policial evitó abundar en mayores consideraciones por el riesgo de que se anule una posible declaración ante la justicia si emite criterios con antelación; empero relató que sus aseveraciones están apoyadas en un respaldo documental de descargo que, lamentablemente, no fue considerado cuando intentó hacer conocer su versión sobre los hechos.

“El año 2021 fui entrevistado por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), el grupo interdisciplinario de expertos, específicamente del tema Senkata, he brindado detalles que tampoco se han considerado; por ello, en un análisis que hago de la situación del caso Senkata, tomo la decisión de apersonarme para decir la verdad, documentar lo que voy a decir y mostrar aquello frente a la ciudadanía”.

El exuniformado se apersonó mediante su abogado defensor; Juan Carlos Revollo, ante el juzgado de Sentencia Cuarto de El Alto, para que se tome su declaración informativa y se deje sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de aprehensión que pesan en su contra, en el memorial señala que violaron su derecho a la defensa y al debido proceso.

Iván Rojas fue el jefe anticrimen nacional durante el Gobierno de Jeanine Añez. Ni bien asumió Luis Arce como presidente del Estado Plurinacional, huyó del país hacia Chile, donde radica ahora y espera una respuesta a una solicitud de refugio político que presentó hace meses. Nuevamente se hace visible para pedir que escuchen su versión sobre los hechos sucedidos en Senkata.

El memorial presentado por Rojas