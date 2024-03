Fecha 7 del Torneo Apertura: ¿Cuándo juega tu equipo favorito?

Bolívar, ya clasificado a cuartos de final, se enfrentará a Oriente Petrolero, que busca asegurar su cupo en esa instancia.

Por otro lado, el duelo entre Aurora y Blooming, pactado para el mismo día en Cochabamba a las 19:30 horas, también genera grandes expectativas.

Aurora se medirá contra Blooming en una ‘final’, ya que Nacional es quien se escapó en el lideraro del grupo, y estos dos luchan por el segundo puesto.

Mirá la agenda completa:

Sábado 30 de marzo

– San Antonio vs. Real Tomayapo – Cochabamba – 15:00

– ⁠Guabirá vs. Tomayapo – Montero – 17:30

– ⁠Nacional Potosí vs. Royal Pari – Potosí – 20:00

Domingo 31 de marzo

– Always Ready vs. Independiente – El Alto – 15:00

– ⁠Bolívar vs. Oriente Petrolero – La Paz – 17:30

– ⁠Aurora vs. Blooming – Cochabamba – 19:30

Lunes 01 de abril

– Wilstermann vs Gualberto Villarroel – Cochabamba – 19:00