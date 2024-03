Felipe Quispe, ya no habla del revocatorio en El Alto

El dirigente gremial Felipe Quispe Laura, “ya no habla del revocatorio” activado en contra de la alcaldesa Eva Copa Murga, a quien quería sacarle de la administración municipal con el voto del pueblo.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

La última aparición del dirigente Quispe fue el martes 12 de marzo del 2024 en instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz donde llegó en compañía de algunos de sus compañeros para presentar los libros firmados por sus adherentes.

Ese día, lo último que dijo que fue “misión cumplida” porque para él la presentación de las firmas es suficiente para llegar al Referéndum Revocatorio y aún no entendía que le faltaba dar muchos pasos más para llegar al día “D”.

“El pueblo ha pedido revocatorio y nosotros hemos cumplido con todo lo que es el revocatorio, hemos trabajando día y noche”, declaró Quispe sin dar a conocer la cantidad de firmas que logró recolectar, pero después dio a entender que llegó a colectar el 90% de las firmas exigidas.

“Estamos presentando más del 90 por ciento. No nos han dejado firmar más y mi persona ha sido perseguido”, agregó Quispe y luego desapareció sin dejar rastros.

Sus compañeros que le acompañaron en la recolección firmas, casi todos los días se presentaban en la Alcaldía Quemada para reportar que Felipe Quispe desapareció del mapa y que ahora no contesta las llamadas.

Uno de ellos comentó que la campaña terminó mal porque presuntamente Quispe nunca quiso rendir cuentas del dinero que recolectaron en las ánforas improvisadas y al final del proceso ya nadie sabía el destino exacto de los libros y tampoco informaron la cantidad de firmas que lograron.

AHOGÓ LA FIESTA

El que ahogó la fiesta y la alegría del dirigente Felipe Quispe, fue el abogado de la Alcaldesa de El Alto, Frank Campero, al explicar que los revocadores presentaron sus libros a destiempo porque no se percataron que este año el mes de febrero tenía 29 días.

“Un dicho del acervo popular dice; ´camarón que se duerme, se lo lleva la corriente´. Eso es lo que exactamente le pasó al dirigente Felipe Quispe Laura quien se durmió en sus laureles y el plazo para la presentación de sus libros pasó por sus narices”, dijo el abogado al dejar en claro que el revocatorio “fracasó” una pena.

Quispe fue notificado el 12 de diciembre del 2023 para que comience a recolectar las firmas, contando desde el 13 de diciembre, el plazo de 90 terminó a las 24 horas del 11 de marzo del 2024. “Yo no tengo la culpa de que no hayan enterado sus firmas a tiempo, además febrero tenía 29 días y eso es lo que prácticamente les jugó una mala pasada y los 90 días se cumplieron el 11 de febrero”, agregó Campero y la alcaldesa Eva Copa por ahora no hijo nada contundente, lo que se sabe es que está esperando el pronunciamiento del Órgano Electoral.

A pesar de ese detalle, el que salió a dar la cara por el revocatorio fue el “disque” presidente de la Fejuve Claudio Luna, quien dijo que resistieron hasta el final de la campaña con los activistas, juventudes y vecinos, pero lamentó que los politiqueros y los TikTokers que en principio decían ser leales desaparecieron al final.

“Después de haber trabajado casi tres meses para el revocatorio por el mandato del pueblo, estamos acá para decirle a El Alto ´misión cumplida´. Fue un trabajo incansable de la hermana de Fesucarusu, de la hermana de Juventudes Unidas, del compañero Omar que es uno de los principales promotores del revocatorio”, afirmó el presidente de la Fejuve, Claudio Luna y dijo que desconocía el paradero de Felipe Quispe.

Como Felipe Quispe no ha podido revocar a nadie, lo mínimo que tendría que es irse de El Alto porque ha fracasado”.

Toño Siñani Dirigente Gremial

Todos esos que hablaban del revocatorio han jugado con la ilusión del pueblo y ahora tienen que rendir cuentas”.

Eddy Condori Activista social

Nosotros les hemos advertido que eso era imposible, ahora que vayan a llorar al río hasta aprender la lección”.

Marcelo Mayta Dirigente de la COR

El señor Felipe Quispe ya es un perdedor, como perdedor y fracasado lo mínimo que tienen que hacer es perderse”.

Rodolfo Mancilla Dirigente gremial

Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente´. El revocatorio fracasó porque no presentaron las firmas a la hora”.