«¡Fue una vergüenza!»: Trump sobre el discurso de Biden

Fuente: https://actualidad.rt.com

El exmandatario de EE.UU. Donald Trump criticó el discurso dirigido a la nación por el presidente Joe Biden. «Puede que fuera el discurso sobre el Estado de la Unión más enfadado, menos compasivo y peor que se haya pronunciado jamás. Fue una vergüenza para nuestro país«, escribió Trump en la red social Truth Social.

Uno de los motivos de las críticas de Trump fue la poca atención que, en su opinión, Biden dedicó a los asuntos de inmigración ilegal. «Apenas mencionó la inmigración, ni la peor frontera de la historia del mundo. Nunca arreglará la inmigración, ni quiere hacerlo. Quiere que nuestro país se inunde de inmigrantes», escribió en otra publicación.

«La delincuencia aumentará a niveles nunca vistos, y está sucediendo muy rápidamente», añadió Trump.

Además, Trump se burló de Biden y le puso filtros y caretas graciosas durante la emisión del discurso.

Love him or hate him but our last president was laying in bed screwing around on snapchat to make fun of Biden. That’s enough reason to elect him tbh. pic.twitter.com/1vBs8J3eQI

— 9mmSMG (@9mm_smg) March 8, 2024