Fundador MAS advierte que vienen días oscuros para su partido y responsabiliza a Evo 

El exdiritente Rufo Calle afirmó que las organizaciones sociales decidirán si Luis Arce y David Choquehuanca van a primarias cerradas.

eju.tv / Video: Gigavisión

Lidia Mamani / La Paz

El fundador del MAS y exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Rufo Calle, advirtió este domingo que se vienen días oscuros para el instrumento político y que el responsable será Evo Morales, porque no le importa ni los militantes ni el partido.

“El pacto de Unidad legalmente constituida, a la cabeza de los campesinos, interculturales, Bartolina Sisa y la Dirección Nacional, y si en esta Dirección nacional están firmando junto con los miembros, esto es legal, no hay dónde perderse. Pero como Evo Morales no quiere sentarse, me parece que vienen días oscuros y quién será responsable de esos días oscuros será Evo Morales, no el Pacto de Unidad ni los militantes”, manifestó el dirigente.

En ese contexto, indicó que a Morales ni siquiera les importa sus militantes ni el instrumento político, así lo expresó. Además que, en su criterio, las organizaciones sociales decidirán si Luis Arce y David Choquehuanca van a primarias cerradas.