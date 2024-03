Futbolistas de Francia y Chile rinden homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Moscú

Fuente: https://actualidad.rt.com

Las selecciones de fútbol de Chile y Francia guardaron un minuto de silencio antes de un partido amistoso en memoria de las víctimas del atentado terrorista perpetrado la semana pasada en la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en la provincia de Moscú.

⚽️ “When such events occur, we must show solidarity with the Russian people. We must pay tribute”: The national teams of France and Chile began the friendly match with a minute of silence in memory of the victims of the tragedy at Crocus. pic.twitter.com/nMEImgJ7WI

— Patricia 🇫🇷&🇩🇪 (@Inga1585002Inga) March 27, 2024