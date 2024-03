Gobierno remite al Legislativo nuevo crédito por $us 35 millones para obra caminera, suman $us 860 millones pendientes de aprobación

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. Foto: Facebook MPD

La Paz. – El Gobierno remitió este miércoles a la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley de crédito por $us 35 millones para la construcción de la carretera Norte Integrado-Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, con la que suman 10 los proyectos de ley pendientes de aprobación por más de $us 860 millones.

Fuente: abi.bo

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que el crédito fue gestionado durante seis meses ante la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina en favor de la Gobernación de Santa Cruz, que asumirá el repago en un plazo de 15 años, con un periodo de gracia de 5 años.

“Como Gobierno nacional, como Órgano Ejecutivo, cumplimos con nuestro trabajo de gestionar los financiamientos externos con los diferentes organismos internacionales, y de esta manera mandamos un nuevo proyecto de ley para consideración y tratamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó.

El proyecto incluye la construcción de una carretera de pavimento rígido de aproximadamente 30 kilómetros, que pasará por las poblaciones de Puerto Grether, Choré, Víbora y Cascabel del municipio de Yapacaní.

Además, financiará la construcción de tres puentes: Puente Arrollo Beni, Puente Río Víbora y Puente Río Choré, y obras de drenaje y de señalización.

“Con este nuevo proyecto de ley ya sumarían alrededor de 860 millones de dólares que están pendientes de tratamiento o que están siendo tratados en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó.

Se trata de 10 proyectos de ley por $us 860.296.082, que fueron remitidos a la Asamblea y que están vinculados a obras de infraestructura y electrificación.

De este total, seis proyectos de ley por $us 786.342.932,37 fueron aprobados por la Cámara de Diputados y están a la espera de tratamiento en la Cámara de Senadores.

Se trata del proyecto de ley por $us 176.000.000 para la construcción de la doble vía Caracollo – Colomi, tramo 2B Confital – Bombeo; del proyecto por 15.000.000.000 de yenes japoneses ($us 100.046.850) destinados al programa de “apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19” y de $us 56.050.000 para el camino pavimentado Faja Norte (Yapacaní).

Además de dos créditos para electrificación por $us 200.000.000 y por $us 125.000.000; y el préstamo de $us 67.246.082,37 para el mejoramiento y ampliación a ocho carriles de la carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata – Apacheta; y otro por más de $us 62.000.000 para la expansión de la red de Mi Teleférico en La Paz.

El ministro instó al Senado a continuar con el tratamiento y aprobación de las normas.

La senadora Ana María Castillo (MAS) cuestionó que los senadores “evistas” y opositores prefieran tratar los proyectos de ley 073 y 075, contra la prórroga de mandado en el Órgano Judicial, antes que los créditos.

El Senado sesionó este miércoles, pero en la agenda no figuraban los créditos.

Jfcch/CC