Google despide a un empleado que protestó contra el espionaje de Israel

Fuente: https://actualidad.rt.com

Google ha despedido a un empleado que protestó públicamente por el trabajo de la empresa en favor de Israel, reporta CNBC.

Durante un discurso pronunciado el lunes en Nueva York por el director general de la sucursal de Google en Israel, un empleado de la división de la nube de la empresa protestó públicamente alegando: «Me niego a construir tecnología que impulse el genocidio».

BREAKING—PRO-PALESTINE @googlecloud ENGINEER DISRUPTS @Google ISRAEL DIRECTOR AT GOOGLE-SPONSORED ISRAELI TECH CONFERENCE IN NYC.

The worker demanded that Google STOP using worker labor to power genocide against Palestinians in Gaza. #NoTechForApartheid pic.twitter.com/t2mqCqFFay

— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) March 4, 2024