Desde 2018 se realizan pruebas y no se ha reportado ninguna afectación. La gasolina que se distribuye en el país cumple con estándares nacionales e internacionales, según YPFB.

La mezcla de gasolina con etanol anhidro no daña los motores de los vehículos e incrementar los volúmenes de esta combinación tampoco provocará ninguna afectación, garantizó Jaime Sánchez, director de la Unidad Académica del Instituto de Investigación Mecánica y Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Sánchez explicó este viernes que desde 2018 la UMSA, en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ofrece un soporte técnico y evalúa este proceso.

“Tenemos todo el historial de evaluaciones técnicas que se hicieron en diferentes concentraciones de la mezcla. Hemos desarrollado pruebas desde 8% hasta 25%; y en el transcurso de estos años nunca hemos tenido reporte de una falla o afectación”, dijo, en conferencia de prensa.

Etanol

Asimismo, indicó que en 2021 se pidió la colaboración de una prestigiosa universidad de Sao Paulo, en Brasil, y el Laboratorio de Tecnologías Limpias realizó evaluaciones con mezclas de hasta 25% de alcohol anhidro y no detectó ningún daño en los motores.

“Incrementar el contenido de alcohol no es dañino para los motores, hasta donde hemos avanzado en las investigaciones no afecta para nada al estado operativo de los motores. Toda la gasolina que se está poniendo actualmente ya tiene 12%; y no se ha reportado ningún daño a los vehículos”, enfatizó.

Gasolina de calidad

Al respecto, el director de la ANH, Germán Jiménez, y el gerente de Comercialización de YPFB, Ronald Colque, garantizaron que la gasolina que se distribuye en el país cumple con estándares nacionales e internacionales.

“La producción de los combustibles en las plantas de almacenaje, también cumplen normativa nacional e internacional, las cuales son fiscalizadas por el ente regulador”, precisó Colque.

En tanto, Jiménez aclaró que la producción e importación de combustibles en las 27 plantas del país cumple con el octanaje requerido.

Tras el decreto que incrementa hasta 25% el porcentaje de mezcla de gasolina con etanol anhidro, la Cámara Automotriz Boliviana (CAB) dijo este viernes que el 80% de los vehículos que existen en Bolivia no podrá usar ese combustible pues solo pueden tolerar hasta el 12% de la combinación.