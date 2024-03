Investigan feminicidio en Minero; mujer fue hallada muerta en el cuarto que alquilaba

La ex pareja de la mujer, de quien se separó hace tres años, y con quien mantenía contacto por sus hijos, pide justicia, y señala que su exesposa aparentemente era víctima de violencia y que le había solicitado ayuda.

“Ella me hizo notar que con la persona con la que ella estaba viviendo era muy celoso, y me dio la impresión de que parece que le pegaba, ella me pidió ayuda, no le dije nada pero me dijo q era muy celoso, un día me pidió ayuda y le pregunte, pero no me quiso decir, pero me da a pensar que tenían problemas”, señaló la expareja de la víctima.