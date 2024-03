Jáuregui lamenta que Senado no trate créditos y condiciona la aprobación de estos a análisis de normas “antiprórroga”

El presidente de la Comisión de Constitución, el arcista Juan José Jáuregui, insistió en que el senador Rodríguez incumple el acuerdo suscrito el 2 de febrero por una comisión bicamaral multipartidaria, en el que se garantizaba la aprobación de los siete proyectos de ley de créditos internacionales.





El diputado Juan José Jáuregui. Foto: Captura video

Fuente: Brújula Digital / La Paz

El presidente de la Comisión de Constitución, el arcista Juan José Jáuregui, lamentó este miércoles que el Senado no trate los siete proyectos de créditos externos que fueron aprobados por la Cámara Baja y advirtió que si la Cámara Alta no los aprueba, no se considerarán las dos propuestas de normas “antiprórroga” de magistrados judiciales.

“Estamos perplejos, asombrados, admirados de la capacidad que tienen para poder cambiar la realidad de las circunstancias y de las condiciones y no asumir con responsabilidad aquello que han firmado. Realmente deja mucho que desear la actitud del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, al no honrar su firma”, sostuvo Jáuregui,

En el inicio de la sesión del Senado, Rodríguez explicó este miércoles que espera “documentación adicional” sobre el paquete de siete proyectos de créditos externos, por más de $us 800 millones, para su respectivo tratamiento.

“Es una pena, tampoco ha sido objeto de que sea puesta en la agenda, se han priorizado, se siguen priorizando temas absolutamente políticos, seguramente el día de ayer Evo (Morales) ha llegado a La Paz para reunirse con sus diputados y con sus senadores para poder dar estas instrucciones”, sostuvo Jáuregui.

El legislador aseguró que los proyectos de ley de créditos externos aprobados fueron remitidos al Senado el 4 de marzo, “es decir, hace casi dos días atrás, tiempo suficiente que le habría permitido a la Cámara de Senadores para que pueda agendar y tratar y aprobar este proyecto de ley”.

En ese sentido, Jáuregui insistió en que Rodríguez incumple el acuerdo suscrito el 2 de febrero por una comisión bicamaral multipartidaria, en el que se garantizaba la aprobación de los siete proyectos de ley de créditos internacionales.

“Entre tanto no nos aprueben los siete proyectos de ley de la agenda económica, no se inicia el tratamiento de los proyectos de ley 073, 075”, advirtió Jáuregui, al referirse a los dos proyectos de ley que desconocen la prórroga de mandato de los magistrados, quienes cumplieron sus seis años de gestión el 31 de diciembre de 2023, pero aprobaron su permanencia en el cargo hasta que tengan sustitutos electos por voto popular.

Jáuregui indicó que lo que corresponde es que ambas normas sean tratadas en la Cámara de Diputados y no en la Asamblea, como lo piden legisladores de la oposición y evistas.

BD/JJC/JA