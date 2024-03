Javier Milei: «La administración anterior en Olivos almorzaba y cenaba con champagne Cristal todos los días»

Durante su discurso en Expoagro, el Presidente se refirió a las costumbres de Alberto Fernández en la residencia oficial. Además, habló de la inflación de febrero, volvió a criticar a los diputados y mencionó el caso de los tuiteros presos en Jujuy

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/03/XYVfsiP7-34105382.mp4 Javier Milei: «La administración anterior almorzaba y cenaba todos los días con Champagne Cristal»

Fuente: infobae.com

Javier Milei visitó este mediodía la feria expoagro y dejó fuertes definiciones sobre la inflación, la economía que viene, el traspié de la Ley Ómnibus en el Congreso, la relación con los gobernadores y del caso que sacudió a Gerardo Morales en Jujuy por haber detenido a dos tuiteros. Sin embargo, probablemente lo más rutilante de su alocución fue cuando se refirió a las costumbres de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante su presidencia.

El mandatario realizó la declaración cuando contaba sobre algunos recortes que realizó desde que llegó al Gobierno: “Hay un libro de Friedman con su esposa que se llama Libres para elegir y en un capítulo habla de las cuatro formas de gastar. Usted puede gastar su dinero en usted o en otros y el dinero de otros en usted o en otros. Cuando gasta el dinero de otros en usted, ahí comen en el restaurante más caro o por ejemplo se gastan un palo verde por mes yendo en helicóptero a todos lados, el que yo no uso. Uno de los tantos ahorros. Podes cortar la calidad en la comida también”, comenzó.

Y sentenció: “Porque en la administración anterior, en donde estoy viviendo, se almorzaba y cenaba con champagne Cristal todos los días. Si vienen a la Quinta, no los voy a recibir así. Lo único exótico que les puede ofrecer es el keter que tomo en shabat, es un jugo de uva para los que no tomamos alcohol”.

Las declaraciones del mandatario se dan en medio de la investigación contra Alberto Fernández por el escándalo de los seguros, en la cual hoy el ex presidente recibió la segunda imputación en su contra.

El discurso de Milei fue durante una conferencia privada para empresarios en el Auditorio de Agronegocios de la muestra de la cual también participó el diputado José Luis Espert. Allí, el jefe de Estado anticipó que prevén levantar el cepo cambiario a mediados de año y que estiman que la inflación del mes de febrero rondará el 15 por ciento.

La foto del festejo en Olivos de Fabiola Yáñez en plena cuarentena por el coronavirus

Otro tramo destacado de las palabras del Presidente fue cuando se refirió, nuevamente, a la corrupción en el Congreso para la aprobación de leyes, algo que, según denunció en varias oportunidades, fue lo que, entre otras cosas, hizo que no prosperará la Ley ömnibus en la Cámara de Diputados.

“Nosotros no soportamos el choreo, no soportamos a los ladrones. Una de las cosas que pasaba cuando yo era diputado, que era criticado por los medios, injustamente, obviamente, siempre votaba en general y cuando se votaba en particular me levantaba porque no me prestaba al robo de la política de negociar en particular que es donde negocian el choreo. Y en ese sentido, lo más hermoso que pasó con la Ley Bases es que en un momento se pusieron a discutir los Fondos Fiduciarios, que ahora todos se dan cuenta que eran cajas negras de donde roban violentamente. Pero tuvo que pasar en un gobierno liberal. Todos los pseudos progres que tuvimos nunca pasó nada. Y eso que tenemos denunciadores seriales, abanderados de la República”, comenzó Milei.

En este punto fue que hizo mención a la causa que involucró al ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales por los dos jóvenes que estuvieron detenidos por tuitear de su vida privada: “Los mismos abanderados de la República que guardan silencio frente al ex gobernador que metió presos a dos tuiteros por decir que era cornudo. Pero siguen callados, todavía no tenemos noticias. Y esos son los que dejaron hiperinflación, el país al borde de la quiebra, se aliaron con el kirchnerismo y tienen el tupé de venir a hablar y decir cómo hacer las cosas”.

Javier Milei y José Luis Espert

Sobre este punto, prosiguió: “Hay un republicanismo bastante raro en la Argentina. Cuando apareció la discusión de los Fondos Fiduciarios saltó toda la porquería. Y como gran parte del círculo rojo no la ve, vendieron que era una derrota. No entendieron nada. Cuando yo decido levantar la Ley Bases, ahí el punto central es el siguiente: los dejé de manifiesto, quedaron los ladrones a la vista. Por los orcos no me voy a preocupar, son incorregibles. Pero al menos son delincuentes que no se ocultan, no pretenden ser tratados como señores. El problema son los delincuentes de guante blanco que pretenden ser tratados como señores y se muestran como abanderados del cambio. Eso saltó con fuerza y la realidad es que para tener una ley que la vaciaron de contenido porque empezaron a mantener sus privilegios, preferí levantarla. Lo mejor es que quedaron en evidencia”.

A continuación, Milei se refirió al cierre de Télam y justificó la medida del Gobierno: “Las empresas públicas son aguantaderos de la política, las usan como caja. Las llenan de empleados. Ahora están todos llorando por Télam. Hay un delincuente que dice ‘ay, cierra Télam como si fuera importante en términos de gasto público’. Yo diría que si no es importante, ¿por qué no la pone de la de él? Pero de la de él, no. Ese mismo delincuente dice que en realidad habría que hacerla eficiente. Todo estatista que les quiera robar, habla de la eficiencia que tendrían que tener las empresas del Estado”.