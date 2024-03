Judiciales: Preselección se frenará si no hay paridad de género y un mínimo de postulantes, advierte comisión

Fuente: Unitel

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Roberto Padilla, admitió este jueves que la preselección de candidatos para las elecciones judiciales puede verse frenada si es que no se alcanza el mínimo de postulantes establecidos por ley y si no se registra una paridad de género.

“Cualquiera de las instituciones que no cumplan el tema del 50-50, hombres y mujeres, automáticamente no se va a llevar (el proceso) con esa institución. Y luego de eso, si no superan el mínimo de postulantes, pues de la misma manera no se va a poder llevar adelante el tema de preselección”, apuntó el senador masista.

La Ley transitoria para las elecciones judiciales 2024 determina que la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, elevará un informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con la lista de un mínimo de 36 postulantes, hasta un máximo de 72 para el TSJ, al igual que para el TCP, respetando la equidad de género y la participación indígena originaria campesino.

Mientras que la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, elevará informe a la Asamblea Legislativa con la lista de un mínimo de 14 postulantes, hasta un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental; y una lista de un mínimo de 10 postulantes, hasta un máximo de 20 postulantes para el Consejo de la Magistratura.