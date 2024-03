Juicio de Camacho en Santa Cruz: Ministro Del Castillo afirma que esperan informe de tres instancias 

La autoridad señaló que al Dirección Nacional de Inteligencia, el Comando de la Policía y Migración deben remitir sus informes.

eju.tv

Lidia Mamani / La Paz

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este jueves por la tarde que para el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a la ciudad de Santa Cruz, para que asista a su audiencia presencial fijada para el 11 de marzo, por el caso decretazo, se espera el informe de tres instancias, entre ellas, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con el fin de saber si eso no pondrá en riesgo la seguridad del pueblo boliviano.

“Dentro del caso decretazo el Ministerio no es parte, por tanto, hemos pedido los informes correspondientes a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), al Comando General de la Policía Boliviana y a la Dirección de Régimen Penitenciario, para que se tengan todos y cada uno de los elementos, con el fin de saber si este traslado de la persona privada de libertad no pondrá en riesgo la vida y la integridad del pueblo boliviano y del cruceño”, señaló la autoridad tras ser consultado si se trasladará o no a Camacho.

En su argumento señaló que no se puede olvidar que durante la aprehensión de Camacho, se quemaron 28 instituciones, como la Fiscalía departamental, el consulado de EEUU, Diprevcon, Migración y otras instalaciones, incluso, acabó con la vida de los ciudadanos, al igual que dejó personas heridas y también se afectó a la economía del departamento.

“Evitar una convulsión social es tarea del Ministerio de Gobierno, al igual que garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo boliviano. Actualmente contamos con la tecnología suficiente y como lo hemos mencionado, el señor Camacho tiene múltiples procesos y tiene audiencias en el departamento de La Paz, otras en Santa Cruz y no podemos estar trasladando a los privados de libertad todos los días en avión, no tenemos ni el presupuesto y existe las condiciones materiales para llevar una audiencia oral”, enfatizó Del Castillo.

Ante la insistencia si es o no viable su traslado, respondió que aún no ha recibido los informes correspondientes y que continúa vigente la disposición de un juez, para que se instale la audiencia en territorio cruceño, fijado para el lunes 11 de marzo a las 13.30, que se instalará en el Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz.