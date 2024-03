Keep Design 1.5, una buena herramienta para diseñadores y desarrolladores

Cuando empecé WWWhatsnew, en 2005, lo hice con el objetivo de crear una lista de herramientas online gratuitas que sirvieran para prácticamente todo. La cosa ha ido evolucionando, claro, pero sigo vibrando cuando encuentro una aplicación que puede ayudar mucho a un sector específico de la población.

Hoy quiero hablaros de Keep Design System 1.5, una actualización que ha captado mi atención y creo que merece la pena explorar. Se trata de un sistema de diseño que podemos usar como una caja de herramientas para quienes buscan eficiencia y estética en sus proyectos.

Keep Design 1.5 introduce varias novedades que son dignas de mención. Por un lado, tenemos las Variables de Figma, que son básicamente atajos que nos permiten aplicar cambios de diseño de forma masiva con solo unos pocos clics. Imagina que quieres cambiar un color que usas en múltiples lugares de tu diseño; con esta herramienta, puedes hacerlo de una vez, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Otra característica que me ha parecido especialmente útil es el Modo Oscuro. Ya sabemos que muchos usuarios prefieren esta opción por comodidad visual o por ahorro de batería en sus dispositivos. Que Keep Design ofrezca esta versión de manera predeterminada es un gran plus.

Y no podemos olvidarnos de Auto Layout 5.0. Esta herramienta permite que los elementos de tus diseños se ajusten automáticamente según el contenido que tienen dentro. Piensa en ello como un texto que cambia de tamaño solo para ajustarse al espacio que tiene disponible, o en botones que se expanden según el texto que contienen.

Los Componentes con Estilo Moderno Optimizado son otro punto fuerte. Estos no son los típicos botones o menús que puedes encontrar en cualquier lado. Están diseñados siguiendo las últimas tendencias, listos para ser implementados en tus proyectos, dándoles un aire fresco y actual.

Y para quienes trabajan con React, la actualización de la biblioteca de React de código abierto es una noticia estupenda. Con más de 40 componentes UI y elementos interactivos, facilita enormemente el trabajo de desarrollo, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa: crear experiencias únicas para los usuarios.

Lo que realmente me gusta de Keep Design 1.5 es que se siente como un ecosistema completo. No importa si eres diseñador o desarrollador; aquí hay algo para ti. La idea de tener un conjunto de herramientas tan bien pensadas y que además prometen actualizaciones de por vida, me parece una inversión segura para cualquier proyecto digital.

En cuanto a precios, Keep Design ofrece opciones para todos, desde una versión gratuita con componentes básicos hasta opciones para equipos, con precios bastante razonables considerando lo que se ofrece. Y, sinceramente, en un mundo donde el tiempo es oro, invertir en herramientas que ahorran tiempo y mejoran la calidad de los proyectos es algo que siempre considero valioso.

Al final del día, lo que buscamos son herramientas que nos hagan la vida más fácil y nuestros proyectos más impresionantes. Keep Design 1.5 parece ser una de esas herramientas que, sin duda, merece una mirada más cercana. Ya sea por sus componentes estilizados, su integración con Figma, o simplemente por la promesa de hacer nuestros flujos de trabajo más eficientes, creo que tiene algo valioso que ofrecer a la comunidad de diseño y desarrollo.

Enlace: keepdesign.io