La Academia de Mujeres Emprendedoras presentó a las 45 seleccionadas para su tercer programa en Santa Cruz

Serán capacitadas de forma gratuita y tendrán la oportunidad de obtener capital semilla para impulsar sus negocios.

AWE es una iniciativa de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, en alianza con la Fundación Emprender Futuro.

Fuente: La Academia de Mujeres Emprendedora

La Academia de Mujeres Emprendedoras (AWE, por sus siglas en inglés) ya tiene a las 45 seleccionadas que formarán parte de su tercer programa en Santa Cruz. El anuncio se realizó en la Galería de Arte del Centro Boliviano Americano (CBA), en un evento que contó con la presencia de Debra Hevia, jefa de Misión de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

El objetivo del programa es fortalecer el espíritu empresarial femenino. Por ello, durante cuatro meses, las emprendedoras elegidas serán capacitadas gratuitamente en comunicación efectiva de la imagen de sus marcas, estrategias de ventas online y offline, modelo de monetización, estructuración de sus modelos de negocios y gestión estratégica. Además, tendrán la posibilidad de obtener un capital semilla para impulsarse.

“Tras su capacitación y entrenamiento para hacer crecer sus negocios, ustedes formarán parte de una red de apoyo y empoderamiento global. Van a celebrar sus éxitos juntas”, indicó Hevia a las mujeres, la mayoría portando los productos que ya comercializan. Según la diplomática, desde 2021 se han capacitado más de 500 mujeres en Bolivia.

AWE es una iniciativa de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos en favor de la equidad de género en todo el mundo. En Bolivia, es impulsada por la embajada americana, en alianza con la Fundación Emprender Futuro. Allison Silva, directora de esta entidad, alentó a las mujeres a ser creativas y no ponerse limitaciones a la hora de perseguir sus sueños. “El futuro está en nuestras manos”, les dijo.

Por su parte, Sizue Moraes, ganadora del capital semilla en 2023, expresó: “AWE me cambió la vida; me enseñó el potencial que tengo como persona y como profesional. Si uno no acciona, las cosas no suceden”. Como ella, 25.000 emprendedoras han sido beneficiadas en 90 países. Para el 2025, la Academia espera que 50 millones de mujeres logren un empoderamiento económico con el fortalecimiento de sus negocios.

¿Qué expectativas tienen las seleccionadas? Ana González tiene un emprendimiento de productos lácteos en San José. “Mi propósito es tener un laboratorio de leche cruda, de cultivo natural, para elaborar quesos artesanales que sean consumidos en todo el país. AWA me ayudará a que esto se haga realidad y se replique en otras zonas que, a diferencia de la mía, cuentan con mejores pastos para las vacas y, por tanto, la producción será mejor”, dijo.

Kenia Kim elabora agendas y libretas con papel ecológico. Son productos que, además de ser biodegradables, incluyen semillas de las que germinarán diversos tipos de plantas medicinales y ornamentales. “Quiero que mi negocio crezca y con ello darle oportunidad laboral a madres solteras”, expresó.