La audiencia que decide sobre la puesta en libertad de Dani Alves: La vista corre peligro por las protestas en las cárceles

El tribunal ha citado a las partes del caso este martes a las 9:00 horas para estudiar la petición de la abogada del futbolista, que podría verse afectado por las protestas de los funcionarios

La Audiencia Provincial de Barcelona tiene previsto decidir este martes si deja en libertad provisional al futbolista Dani Alves, condenado a 4 años y 6 meses de prisión por un delito de agresión sexual. Sin embargo, las protestas de los funcionarios de prisiones en las cárceles catalanas ponen en peligro la celebración de la vista, que podría ser aplazada a otra fecha.

El tribunal ha citado a todas las partes del caso -fiscal, abogada de la acusación particular, abogada de la defensa y Alves- a una vista en la Audiencia barcelonesa a las 9:00 horas. Según la previsión, el futbolista no acudirá físicamente a la sede judicial, sino que seguirá la vista por videoconferencia desde el centro penitenciario de Brians II.

Sin embargo, las protestas convocadas por los funcionarios de prisiones tras el asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas D’Enric (Tarragona) ponen en peligro la comparecencia del brasileño, imprescindible para la celebración de la vista. Y es que la asistencia de buena parte de la plantilla de funcionarios a las protestas en los centros penitenciarios de Cataluña ha ocasionado en las últimas horas la suspensión de numerosas actividades para los reclusos, entre ellas las videoconferencias con los juzgados.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) han indicado a Infobae España que hasta los instantes previos a la vista, agendada a las 9:00 horas, “no se podrá saber” si las protestas de los funcionarios imposibilitarán finalmente la comparecencia de Dani Alves, que en ese caso provocaría la suspensión y aplazamiento de la vista.

Recursos contra la sentencia

La abogada del futbolista, Inés Guardiola, presentó un recurso contra la sentencia de la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona. En paralelo, la defensa de Alves solicitó al TSJCat la celebración de una vista para estudiar, como pide la letrada, la puesta en libertad de Alves a la espera de que el TSJCat confirme la sentencia al exfutbolista del FC Barcelona o atienda las pretensiones de alguna de las partes.

Guardiola defiende que la medida de prisión provisional garantizó la investigación y la presencia de Alves en el juicio, pero una vez celebrado y a la espera de que la sentencia sea firme, la privación de libertad del condenado no resulta necesaria. Nada más conocerse la sentencia de la Audiencia, la abogada anunció que interpondría recurso para seguir defendiendo la “inocencia” del brasileño.

Cabe recordar que, además de la defensa, tanto la Fiscalía como la abogada de la acusación particular interpusieron sus respectivos recursos contra la citada sentencia. Piden al tribunal que no contemple como atenuante de reparación del daño el depósito de 150.000 euros que hizo Alves al inicio del procedimiento con la ayuda de la familia de su compatriota Neymar Jr. No obstante, no está previsto que los magistrados estudien los recursos este martes.

