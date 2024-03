La millonaria deuda que Bruno Mars ha acumulado por culpa de las apuestas

El músico había revelado su adicción al juego desde hace varios años

Bruno Mars se enfrenta a una deuda millonaria que podría ser un duro golpe para su patrimonio

Bruno Mars se encuentra una tensa situación con MGM Resorts International, la cadena de hoteles y casinos con la que comenzó una residencia en 2016 en unos de sus resorts de Las Vegas. La naturaleza de esta tensión parece derivar de supuestas deudas considerables que Mars ha acumulado por su adicción al póker.

Fuentes cercanas han revelado que el artista responsable de éxitos como When I Was Your Man y Just The Way You Are debe 50 millones de dólares a MGM. Ahora, para poder librarse de la deuda, Mars deberá comprometerse más que nunca con la cadena.

“Básicamente, (MGM) es su dueño. Gana 90 millones de dólares al año por el acuerdo que hizo con el casino, pero luego tiene que pagar su deuda”, explicó la fuente sobre la complicada situación del cantante, quien por cada presentación gana alrededor de USD 1.5 millones de dólares después de impuestos.

Como parte del acuerdo con MGM, Bruno Mars también participó en la creación de The Pinky Ring, un bar de cócteles dentro del resort Bellagio. Este y otros proyectos se encuentran de desarrollo, pero no se sabe cómo podrían verse afectados con la extraordinaria deuda de Bruno en medio.

Si bien, Mars es uno de los artistas más exitosos de la última década con millones de discos vendidos y shows agotados por todo el planeta, la deuda sigue siendo un duro golpe para su patrimonio, el cual se estima en USD 175 millones de dólares según la plataforma Celebrity Net Worth.

Cabe mencionar que a finales de febrero, Bruno Mars anunció 12 nuevas fechas para su residencia en Las Vegas, mismas que se llevarán a cabo entre abril y septiembre de 2024. Estas se especula, habrían sido un esfuerzo del músico para pagar su deuda con MGM.

Bruno Mars ya había revelado su adicción al juego en el pasado. En una entrevista concedida en 2013, el cantante recordó sus comienzos en las apuestas, específicamente en el Commerce Casino de Los Ángeles, mucho antes de alcanzar la fama. Se describió a sí mismo como alguien que, debido a su actitud arrogante, solía ser el blanco de otros jugadores.

“Solía ser como un fanfarrón. Ya conoces al tipo, la gente querría quedarse con su dinero. Si consigues que pierdan, van a por ti, te acribillan. Y entonces es cuando son débiles. Y entonces es cuando saltas o te abalanzas sobre ellos”, compartió Mars sobre su técnica en la mesa de póker.

Mars también compartió una experiencia temprana en un casino a los 19 años, recordando cómo la presión de apostar por primera vez lo llevó a perder cien dólares.

“Recuerdo mi primera apuesta, me temblaba la mano, y un tipo me llamó la atención y me avergonzó. Tienes que perder. Hay que perder para ganar, para entender”.

Pero no todas fueron experiencias negativas con el juego. Durante su aparición en el Carpool Karaoke de James Corden, el artista compartió que al momento de mudarse a Los Ángeles logró pagar el alquiler y los servicios de su apartamento durante algunos meses jugando a las cartas.