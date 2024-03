La OTAN desplegará sistemas Patriot cerca de la frontera con Rusia

Fuente: https://actualidad.rt.com

La OTAN desplegará sistemas de misiles antiaéreos Patriot, de fabricación estadounidense, en Lituania en 2024 como parte de una misión rotativa, anunció a la prensa el ministro de Defensa del país báltico, Arvydas Anusauskas, el jueves. Según el ministro, Lituania será el primer país báltico en establecer una fuerza de defensa antiaérea rotatoria.

«Este año, el sistema de defensa antiaérea rotativo del que se habló en Vilna estará finalmente operativo, al menos en parte», comunicó el funcionario, citado por la emisora estatal TV3. La cumbre de la OTAN en la capital lituana, una de las capitales de la Alianza más cercanas a Moscú, se celebró en julio de 2023.

Según Anusauskas, la iniciativa llevará «sistemas específicos de defensa antiaérea», incluido el Patriot, al país báltico, fronterizo con el enclave ruso de Kaliningrado y con Bielorrusia, aliada de Rusia. «Nuestro objetivo es tener una rotación similar a la misión de policía aérea», explicó, refiriéndose a las patrullas regulares de los aviones de combate de la OTAN en el espacio aéreo de Lituania, Letonia y Estonia.

«La expectativa es que este principio no sea algo puntual, durante varios meses, sino que abarque todos los meses del calendario y aumente significativamente nuestras capacidades de defensa aérea», añadió. Al mismo tiempo, no especificó qué país desplegará los sistemas, señalando tan solo que será un aliado europeo y no Estados Unidos.