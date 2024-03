La Paz se declara en emergencia y alerta roja por los desastres naturales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El desborde del río La Paz anegó el ingreso a Mallasa y las poblaciones de Palca y Río Abajo. Foto: AMUN

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Aprueban Ley Municipal que declara situación de emergencia y alerta roja en el municipio de La Paz; cierran registro con 715 aspirantes rumbo a la preselección de candidatos para las judiciales; y, Procuraduría presenta un incidente de nulidad y busca frenar el traslado de Camacho a Santa Cruz. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Aprueban Ley Municipal que declara situación de emergencia y alerta roja en el municipio de La Paz

En una Sesión Extraordinaria, el Concejo Municipal paceño aprobó la Ley Autónoma Municipal que refrenda la declaratoria de “situación de emergencia y alerta roja en el municipio de La Paz”, lo que permitirá tener apoyo de maquinaria y personal del Gobierno Nacional. “Declarar situación de emergencia y alerta roja en el municipio de La Paz, instruyendo a las unidades organizacionales tomar las acciones pertinentes para su cumplimiento”, se lee en el artículo primero. Por las intensas lluvias, el fin de semana se desbordaron los ríos Kellumani, Huayllani, Achumani y este domingo, el río La Paz.

– Cierran registro con 715 aspirantes rumbo a la preselección de candidatos para las judiciales

Las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución confirmaron el cierre de la fase de recepción de postulaciones con 715 candidaturas en el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales. La Cámara de Senadores informó que hasta este domingo se presentaron 175 postulaciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 265 para el Tribunal Supremo de Justicia, 91 para el Tribunal Agroambiental y 184 para el Consejo de la Magistratura. Esta fase de preselección tuvo una duración de 20 días hábiles, durante los cuales se recibieron los documentos de los postulantes.

– Prada desmiente a Morales y recuerda que elecciones primarias abiertas responden a «agenda política» de opositores y evistas

La ministra de la presidencia, María Nela Prada, aclaró este domingo que las Elecciones Primarias Abiertas son parte del acuerdo que responde a una “agenda política” de legisladores de Creemos, Comunidad Ciudadana (CC) y de los afines a Evo Morales, por lo que desmintió al dirigente cocalero. Morales manifestó que las primarias abiertas “sólo tienen el objetivo de inhabilitarlo” para las elecciones nacionales del próximo año. “Otra más de las mentiras que ha señalado Evo Morales con relación a que sería un pacto entre el Gobierno y la derecha para tener Elecciones Primarias Abiertas”, señaló Prada.

– Procuraduría presenta un incidente de nulidad y busca frenar el traslado de Camacho a Santa Cruz

El procurador general del Estado, César Siles, informó este domingo que se presentó un incidente de nulidad con miras a frenar el traslado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho a Santa Cruz, que tiene programada una audiencia de juicio oral para este lunes por el caso del Decreto 373. “Nosotros somos parte de ese proceso llamado ‘Decretazo’, la Procuraduría el viernes se apersonó al tribunal que ha dispuesto el traslado presentando un incidente de nulidad o de corrección de procedimiento, puesto que no habíamos sido notificado nosotros para ser parte de este juicio”, manifestó Siles.

– Sin negar ni afirmarlo, Del Castillo dice que la Justicia y Régimen Penitenciario deben definir sobre la salida de Camacho

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó este domingo que la situación del traslado del gobernador detenido Luis Fernando Camacho a Santa Cruz la deben definir la Justicia y autoridades de Régimen Penitenciario. “Es importante determinar si existe las condiciones para poder trasladar a esta persona privada de libertad de un territorio hacia otro”, dijo. Del Castillo señaló que se debe evaluar también si existe las condiciones para que no se genere una convulsión social tanto en La Paz como en Santa Cruz y que este traslado no cause una conflictividad al interior del penal de Palmasola.

– Diputada denuncia que en Piso Firme existe explotación ilegal de oro y madera

La disputa entre Beni y Santa Cruz por Piso Fuerte no sólo es por territorio, sino por una tierra rica en recursos naturales que actualmente está siendo explotada de forma ilegal, según denunció la diputada de Creemos María René Álvarez. “Piso Firme es una de las zonas muy ricas en el tema de forestación, hay todo tipo de árboles maderables, tiene bastante riqueza natural (…). Hay un cerro, el cerro San Simón, que está en el límite entre Santa Cruz y Beni. Entonces, hay explotación ilegal de oro en el cerro San Simón», denunció la diputada chiquitana en entrevista con la ANF.

– YPFB: Bolivia produce gas casi cuatro veces más de lo que consume, está lejos de importar

Bolivia produce aproximadamente 40 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas y demanda alrededor de 13 MMm3d, lo que significa que obtiene “casi cuatro veces más de lo que consume” y está lejos de importar, informó este domingo el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. “Obviamente, hay una bajada en la producción de gas natural, (pero) estar cerca a importar gas natural estamos bastante lejos (…). Tenemos casi cuatro veces más de producción de lo que consumimos internamente”, dijo.

– Bolivia con 21,6% de reservas de litio a nivel mundial, pero aún no despega

Bolivia posee 21,6% de las reservas mundiales de litio, pero todavía no despega el negocio y más bien va por más inversores para el desarrollo de recursos evaporíticos. Se espera que la Planta Industrial de Carbonato de Litio opere a toda su capacidad recién hasta finales de gestión. Las piscinas construidas en el salar de Uyuni están en duda su continuidad, sin embargo, expertos sugirieron que continúe para abastecer de materia prima. El Gobierno aseguró que las reservas aumentaron de 21 a 23 millones de toneladas de litio, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos sólo menciona la primera cifra.

– Ejecutivo ya tiene nuevo proyecto de ley “que establece la imprescriptibilidad del delito de infanticidio”

En cumplimiento a la instrucción del presidente Luis Arce, el Ejecutivo ya tiene listo un nuevo proyecto de ley “que establece la imprescriptibilidad del delito de infanticidio”, informó este domingo la ministra de la presidencia, María Nela Prada. El jefe de Estado “nos ha pedido trabajar en un proyecto de ley (…), un proyecto de ley que también establece la imprescriptibilidad del delito de infanticidio”, dijo la autoridad, en contacto con Bolivia Tv. Prada indicó que ese nuevo proyecto de ley entrará esta semana que viene a la Secretaría Técnica del Concejo Nacional de Política Económica y Social del Gobierno nacional.

– En Beni hallan una pista clandestina y más de 400 kilos de droga enterrados

Más de 400 kilos de droga fueron encontrados enterrados en 10 bolsas de yute, en una propiedad intervenida, en la que se halló una pista clandestina. El operativo se realizó en la propiedad Varilla, ubicada en la provincia Yacuma, en el departamento de Beni. Las actividades sospechosas que detectaron los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Beni, llevaron a intervenir la propiedad que tenía una pista clandestina, pero tras el rastrillaje del lugar se dio con las bolsas cargadas de droga, enterradas.