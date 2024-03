La propuesta de Elon Musk para competir con YouTube

Fuente: https://actualidad.rt.com

La red social X planea lanzar la próxima semana una aplicación para los Smart TV de Amazon y Samsung, en un intento por competir con YouTube y reformularse como una plataforma de videos. Así lo afirmó una fuente familiarizada con la cuestión, citada por la revista Fortune.

Según la persona consultada, el objetivo de su propietario, Elon Musk, es alentar a los usuarios a ver «videos largos en una pantalla más grande», como parte de un plan para que X sea más atractivo para los ‘influencers’ y anunciantes en línea. «Está decidido a competir con YouTube», aseveró, agregando que la aplicación será «idéntica» a la de la popular plataforma.

«Muy pronto», escribió Musk en sus redes sociales, citando un tuit que da cuenta de la mencionada aplicación.

You can soon watch your favorite 𝕏 long form videos directly on your SmartTVs. pic.twitter.com/MlXpjPN9ed

— DogeDesigner (@cb_doge) March 9, 2024