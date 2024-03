Las frases más contundentes de Joe Biden durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso

Desde la tribuna de la Cámara de Representantes, el mandatario demócrata alertó que la libertad y la democracia de Estados Unidos enfrentan una amenaza sin precedentes

El presidente estadounidense Joe Biden pronunció este jueves su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, en el que arremetió contra la retórica antiinmigrante de su rival republicano Donald Trump.

Ante las dos cámaras del Congreso, con la bancada demócrata respaldándole con aplausos y ovaciones constantes y la conservadora lanzándole reproches y abucheos, el mandatario habló durante poco más de una hora para defender su gestión y, con ello, criticar el peligro que en su opinión podría suponer su adversario.

“A diferencia de mi antecesor, sé quiénes somos como estadounidenses. Somos la única nación del mundo con un corazón y un alma que emana de lo viejo y de lo nuevo”, dijo haciendo un alegato a la unión sin demonizar la inmigración.

Esta es la tercera vez que Biden se presentó ante los legisladores para rendir cuentas y la última antes de que las presidenciales de noviembre decidan si sigue en la Casa Blanca o si le toma el relevo Trump (2017-2021).

Biden aseguró que trabaja “sin descanso” por un alto el fuego inmediato y temporal en Gaza que permita la liberación de rehenes de Hamas y la entrada de ayuda humanitaria al enclave y, tal y como había adelantado la Casa Blanca, ordenó al Ejército estadounidense habilitar un puerto en la Franja que posibilite la entrada de esa asistencia.

A continuación, las frases más destacadas del discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso de Estados Unidos:

Desde la tribuna de la Cámara de Representantes, el mandatario demócrata alertó que la libertad y la democracia de Estados Unidos enfrentan una amenaza sin precedentes. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

“Si Estados Unidos da marcha atrás ahora, pondrá a Ucrania en riesgo. Pondrá a Europa en riesgo. Pondrá en riesgo al mundo libre, y será una invitación para otros que desean hacernos daño”.

“Si alguien en esta sala piensa que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará. Pero Ucrania puede detener a Putin si la apoyamos y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse”.

“Mi mensaje para el presidente Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, yo no cederé. La Historia nos observa”.

“La asistencia a Ucrania está siendo bloqueada por aquellos que quieren que abandonemos nuestro liderazgo en el mundo”

“Desde el presidente Lincoln y la Guerra Civil, nunca nuestra libertad y democracia habían sido atacadas como lo están hoy”.

“Los insurrectos irrumpieron en este mismo Capitolio y colocaron un puñal en la garganta de la democracia estadounidense”.

“Este es un momento para hablar con la verdad y enterrar las mentiras. Aquí les tengo una verdad simple. No puedes amar a tu país sólo cuando ganas”.

“Heredé una economía que estaba al borde del abismo. Ahora nuestra economía es literalmente la envidia del mundo”.

“Muchos de ustedes en esta Cámara y mi predecesor están prometiendo aprobar una prohibición nacional de la libertad reproductiva”.

“No demonizaré a los inmigrantes diciendo que envenenan la sangre de nuestro país. No voy a separar familias. No voy a impedir a personas que entren al país en virtud de su fe”.

“Esto es Estados Unidos. Todos venimos de alguna parte, pero todos somos estadounidenses. Podemos pelear por la frontera o podemos arreglarla. Estoy preparado para arreglarla”.

“Exijo una prohibición de las armas de asalto y de alta capacidad. Nada de esto viola la segunda enmienda”.

“Israel debe permitir más ayuda a Gaza y garantizar que los trabajadores humanitarios no queden atrapados en el fuego cruzado”.

“A los dirigentes de Israel les digo esto: la asistencia humanitaria no puede ser una consideración secundaria ni una moneda de cambio. Proteger y salvar vidas inocentes tiene que ser una prioridad”.

“Hamas podría poner fin a este conflicto hoy liberando a los rehenes, deponiendo las armas y entregando a los responsables del 7 de octubre”.

“Ordeno al Ejército de Estados Unidos que lidere una misión de emergencia para establecer un muelle temporal en el Mediterráneo, en la costa de Gaza, que pueda recibir grandes barcos que transportan alimentos, agua y medicinas”

“Crear estabilidad en Medio Oriente también significa contener la amenaza que representa Irán”.

“He ordenado ataques para degradar las capacidades hutíes y defender a las fuerzas estadounidenses en la región”.

“La cuestión que afronta nuestra nación no es lo viejos que somos, sino lo viejas que son nuestras ideas. El odio, la ira y la venganza están entre las ideas más antiguas”.

“Estamos plantando cara a las prácticas económicas injustas de China. Y estamos defendiendo la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”.

“Quiero competir con China, pero no busco un conflicto”.

“Es el momento de aumentar el impuesto mercantil mínimo a al menos el 21 %, de modo que todas las empresas grandes comiencen finalmente a pagar una parte justa”.

“Quiero proporcionar un crédito fiscal anual que les dará a los estadounidenses $400 por mes durante los próximos dos años”.

“He propuesto un impuesto mínimo del 25% para los multimillonarios. Eso recaudaría 500 mil millones de dólares en los próximos 10 años”.