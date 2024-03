Las primeras imágenes de Kate Middleton tras el escándalo por la foto y los rumores por su salud: “Se le ve de buen humor”

Un vídeo muestra unas imágenes del sábado en el que se puede observar a la princesa de Gales paseando.

Kate Middleton

Fuente: Infobae

Kate Middleton se ha hecho de rogar. La princesa de Gales lleva un tiempo desaparecida de la vida pública y sin pronunciarse de manera directa sobre las muchas polémicas que le rodean desde hace semanas, pero este lunes la casa real británica ya ha iniciado una campaña con la que pretenden acercarse al público y normalizar la situación. Según ha publicado esta mañana The Sun, la princesa se ha dejado ver en una tienda situada en Windsor junto al príncipe Guillermo. Y a última hora de la tarde, TZM ha publicado un vídeo de unas imágenes del sábado en el que se puede observar a la princesa paseando “de buen humor”.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

— TMZ (@TMZ) March 18, 2024