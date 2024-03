Las tiendas políticas no renuevan sus directivas ni los estatutos orgánicos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales en el congreso del MAS que luego fue anulado por el TSE. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Vocal del TSE lamenta ‘dejadez’ de partidos políticos sobre la renovación de directivas; Blinken, Choquehuanca y otros líderes debaten el rumbo de la política mundial sobre drogas; y, las 10 represas de agua de La Paz y El Alto llegan al 100% de su capacidad. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Vocal del TSE lamenta ‘dejadez’ de partidos políticos sobre la renovación de directivas

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe lamentó la “absoluta dejadez” de los partidos, agrupaciones y alianzas políticas que, hasta la fecha, no han renovado sus directivas ni actualizado sus estatutos orgánicos. Reiteró que el “plazo fatal” es el 5 de mayo para que presenten sus actualizaciones. Advirtió que las organizaciones que no cumplan con el plazo serán “pasibles a un incumplimiento a la anotación de una amonestación y una resolución del Órgano Electoral”. Tahuichi advirtió que el TSE ya amplió el plazo de 180 días de presentación por cuarta vez.

– Legislador evista le dice al presidente de Diputados que sus colegas arcistas sabotean su gestión

En plena sesión, el legislador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, le dijo al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, que sus colegas arcistas como Jerges Mercado y Juan José Jáuregui, sabotean su gestión, porque hablan por su detrás y hasta toman decisiones por él. Las declaraciones se dieron antes de pedir el cambio del orden del día para tratar los proyectos de ley antiprórroga. Prosiguió y dijo que incluso van afirmando que Huaytari no tiene la capacidad de dirigir y que las sesiones más fuertes las haga la diputada Verónica Chalco, porque no hace caso a nadie.

– Blinken, Choquehuanca y otros líderes debaten el rumbo de la política mundial sobre drogas

El vicepresidente David Choquehuanca; la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson y, con casi total probabilidad, el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, participarán este jueves en Viena en una reunión de la ONU donde quedará clara la creciente división en la política global de drogas. La Comisión de Estupefacientes de la ONU, el principal órgano multilateral sobre política de drogas evaluará este jueves y viernes el progreso de la estrategia global establecida en 2019, justo a la mitad de su década de aplicación. Este jueves se espera que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, participe con un videomensaje.

– A tres años de su detención, Áñez es arropada por Mesa, Quiroga y Doria Medina

A tres años de su detención, la expresidenta Jeanine Áñez fue arropada por Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina. En coincidencia con ella, denunciaron la violación de sus derechos. Entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de marzo, la otrora senadora fue detenida en Trinidad. A través de sus redes sociales, la exmandataria recordó el episodio. “Hace ya 1.095 días fui secuestrada de mi familia y de mi lugar en la ciudad de Trinidad, Beni, llevada hacia la ciudad de La Paz, ilegal centro de detenciones asignado por Evo Morales, para encarcelar a sus adversarios políticos”, escribió.

– Líder de Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, afirma que “no hemos cometido ningún delito”

El líder de Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, afirmó este miércoles que “no hemos cometido ningún delito, ni hicimos ningún ilícito”, en referencia a los hechos de 2019 y 2020, pues dijo que es procesado “por distintos procesos” y “que no son políticos”, en la reinstalación del juicio oral contra los cabecillas de esa plataforma. “Nosotros hemos salido a defender al pueblo, no porque nos hayan pagado o nos hayan llamado, sino porque así lo hemos decidido y cada uno es libre de realizar los actos que crea pertinentes, pero no hemos cometido ningún delito, no hemos hecho ningún tipo de ilícito”, afirmó Molina, según reporte de El Deber.

– Zapata dice ante Tribunal que entrevista “asquerosa” difundida por ATB fue armada por Carlos Romero

A un año de la revelación del caso Zapata, la red ATB difundía el domingo 19 de febrero de 2017 a las 21:00 la “entrevista exclusiva” con la expareja del presidente de entonces, Evo Morales. “Zapata revela todos los secretos”, titulaba el material que, en ese momento, se creía había sido producido por ese medio de comunicación. El pasado 4 de marzo, Gabriela Zapata reveló que esa entrevista fue armada por Carlos Romero, ministro de Gobierno aquella vez. “Me indica que por favor haga una entrevista en el canal ATB; que colabore con el poder”, declaró ante los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de La Paz.

– Las 10 represas de agua de La Paz y El Alto llegan al 100% de su capacidad

Los niveles de los 10 embalses de los municipios de La Paz y El Alto llegaron al 100% de su capacidad y alcanzaron los 61,7 millones de metros cúbicos (M3), como consecuencia de las intensas lluvias, informó la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS S.A.). La represa Tuni acumuló 24.643.281 M3; Incachaca 5.518.125 M3; Hampaturi 3.023.684 M3; Ajuankhota 3.597.441 M3; Milluni 8.375.027 M3; Hampaturi Alto 6.044.985 M3; Jankokhota 3.184.616 M3; Pampalarama 3.207.659 M3; Chacaltaya 2.715.953 M3 y Alpaquita 1.387.446 M3.

– Más de 2.700 familias están afectadas por una inundación en Huarina, municipio declara desastre

Las intensas lluvias que cayeron, en los últimos días, en La Paz dejaron viviendas y sembradíos anegados en el municipio de Huarina, de ese departamento. Se contabilizaron alrededor de 2.700 familias afectadas, informó el alcalde de ese municipio paceño, Wilson Mamani. Ante esta situación, se declaró desastre municipal y ahora buscan ayuda del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz para atender a las familias que perdieron su producción. Hasta la fecha, se contabilizan cinco viviendas destruidas.

– Gobernador Aguilera anuncia un proyecto inédito para resguardar la población de Montero Hoyos

La Gobernación de Santa Cruz realizará la apertura de un canal que permitirá quitar la presión hidráulica que está ejerciendo en estos momentos la crecida del Río Grande sobre el dique de protección en la comunidad San Lorenzo La Barranca (Montero Hoyos) y garantizar la seguridad de la población y las zonas de cultivos que hay en la zona. La información la brindó esta tarde el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, tras un sobrevuelo realizado al Río Grande, en compañía del director del Searpi, Luis Aguilera y del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

– Censo iniciará a las 6.00 y censistas visitarán más de 5,8 millones de viviendas en el país

El sábado 23 de marzo, el Censo de Población y Vivienda iniciará a las 06:00 con la apertura de los centros de operaciones y se prevé que culmine entre las 19 y 20 horas como máximo. Los censistas visitarán más de 5,8 millones de viviendas que hay en el país, informó este miércoles por la tarde el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia. A las 07:00 se entregará las cajas censales a los supervisores del sector y luego a los censistas voluntarios, quienes, a las 08:00, comenzarán a recorrer los 570 mil censistas voluntarios en las 5,8 millones viviendas a nivel nacional.