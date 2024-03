Límites: Piso Firme es asiento electoral de Santa Cruz y no de Beni, según el TSE

La comunidad está en emergencia porque las autoridades del Beni anunciaron que, sobre la base de una nueva cartografía, ya no serán parte del departamento cruceño. El Gobierno abogó por un diálogo “en territorio neutral” entre autoridades

Piso Firme, datos del TSE

El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, reclamó ese poblado como parte del territorio beniano. A inicios de febrero anunció que no iba a respaldar al censo si no se arreglaba el conflicto de límites con Cochabamba y el miércoles presentó una demanda contra la Ley 846 de 2016 que fijó esos límites. Este conflicto no tiene nada que ver con Piso Firme, pero se produce a pocos días del censo, según las autoridades cruceñas.