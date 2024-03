Liz Reid, la nueva responsable por la búsqueda de Google

Google ha iniciado un nuevo capítulo en su historia con el nombramiento de Liz Reid como la cabeza de Google Search.

Ella lleva más de 20 años en Google, y lleva tiempo trabajando para integrar la inteligencia artificial (AI) en sus productos de búsqueda, por lo que parece que el movimiento de mostrar IA cuando se busque algo, está más cerca aún.

Han reorganizado a los profesionales del equipo de búsqueda de Google, pero no solo lo han hecho con Liz Reid, también Pandu Nayak, quien ha supervisado la clasificación y calidad de los resultados de búsqueda durante años, ahora tomará el papel de científico jefe de búsqueda.

Otras personas que han visto cambios en su puesto son Cheenu Venkatachary, también con experiencia en productos de AI, quien asumirá lo que hacía Pandu. Cathy Edwards, tras su trabajo en Google News y Google Discover, se unirá al equipo encargado de las apuestas a largo plazo de la compañía.

En Linkedin ha comentado este cambio, y lo ha hecho con este texto:

Recientemente, he asumido un emocionante nuevo cargo al frente de Google Search, y no puedo más que sentirme honrada por la oportunidad de dar forma al futuro de este producto tan crucial. Mi viaje en Google comenzó en 2003, cuando me uní como una de las primeras ingenieras trabajando en Google Local. Este proyecto fue la piedra angular de la información local que hoy encontramos tanto en Google Search como en Maps. En aquel entonces, mi enfoque estaba en superar los desafíos técnicos para ofrecer información local de alta calidad y precisión. Hoy en día, damos por sentada la facilidad con la que encontramos una excelente pastelería cerca de nosotros en una ciudad desconocida, pero recordemos que no siempre fue así.

La gente confía en Google Search para obtener respuestas precisas y para descubrir los mejores enlaces web. Vivimos un momento emocionante para la búsqueda. Estamos experimentando un crecimiento positivo en las consultas de búsqueda en todos nuestros principales mercados. Las necesidades de información de las personas continúan aumentando, y con ello, nuestro compromiso de seguir evolucionando y mejorando Google Search. A principios de este mes, actualizamos nuestras políticas contra el spam y nuestros sistemas de clasificación para mejorar significativamente la calidad de los resultados. Estamos facilitando nuevas formas de búsqueda, ya sea a través de lo que las personas ven con Lens o lo que garabatean con Circle to Search. Además, estamos pilotando resúmenes potenciados por AI con la Experiencia Generativa de Búsqueda (SGE).

De hecho, desde su introducción como característica en Search Labs el año pasado, la gente ya ha realizado miles de millones de consultas con SGE. La retroalimentación ha sido increíblemente positiva, destacando la combinación de respuestas rápidas y la capacidad de explorar más a fondo en la web. Con SGE, podemos atender una gama más amplia de necesidades de información y responder nuevos tipos de preguntas, incluyendo aquellas más complejas, como comparaciones o consultas más extensas. ¡Y esto es solo el principio!

Estoy profundamente agradecida de trabajar con un equipo extraordinario en Google, que se esfuerza incansablemente por mejorar y evolucionar la búsqueda. Al asumir este nuevo rol, estoy emocionada de continuar nuestra misión, ayudando a personas de todo el mundo a encontrar respuestas incluso a sus preguntas más desafiantes.