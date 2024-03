Entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2023, el país contrajo una deuda de $us 1.687,3 millones, según datos de BCB, aunque hay $us 3.378,6 millones pendientes de desembolso.

El senador del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza afirmó este viernes que la gestión del presidente Luis Arce endeudó al país por $us 3.086,8 millones. Dijo que se gobierna “en base a créditos”.

“Hemos endeudado al país $us 3.086.800.895 y 223.500 euros. Estamos endeudando de la peor manera en nuestro país (…). Lamento que el Gobierno esté gobernando solamente en base a créditos”, dijo en conferencia de prensa.

Según el legislador representante del Trópico de Cochabamba, esa cantidad de dinero se pagará en mucho tiempo. “Nuestras generaciones, nuestros hijos y, por supuesto, nosotros, en más de 50 años no vamos a poder pagar estos créditos”, consideró.

Loza brindó un detalle, año por año, de los montos en créditos que fueron aprobados en Diputados, sancionados por el Senado y Promulgados por el Gobierno.

Luis Arce

“Entre noviembre y diciembre de 2020, nos hemos prestado 704.300.000 (dólares); en 2021 el Estado se ha endeudado 350 millones (de dólares), en 2022 (fueron) 190 millones de dólares (y) 11 millones de euros. En 2023, hemos endeudado 842.325.000 dólares y 212 millones de euros”, agregó.

Los datos de Loza surgen en medio de la discusión legislativa por la aprobación de siete créditos internacionales por un monto de $us 850 millones, cuyo análisis y aprobación está estancado en el Senado. “No estamos tomando en cuenta esos (otros créditos), todavía”, apuntó.

Según la información estadística publicada por el Banco Central de Bolivia (BCB) en su sitio web, a diciembre de 2020 (un mes antes de que Luis Arce asumiera la presidencia), la deuda externa llegaba a $us 11.901,0 millones. Y al cierre de la gestión pasada, el monto sumaba $us 13.588,4 millones. En este período, la deuda aumentó en $us 1.687,4 millones, aunque el monto pendiente por desembolsar era de $us 3.378,6 millones.

Durante el gobierno de Evo Morales, entre 2006 y 2019, la deuda externa pasó de $us 3.219,7 millones a $us 11.267,6 millones, un incremento de $us 8.047,9 millones. Y el saldo por desembolsar llegaba a $us 4.828,3 millones.

Cabe aclarar que la deuda contratada no es desembolsada en su totalidad por el organismo financiador, sino a medida que avanzan los proyectos.

Otro factor a tomar en cuenta son las Reservas Internacionales Netas (RIN), administradas por el BCB. Durante el gobierno de Morales, las RIN pasaron de $us 1.714 millones (2005) a $us 15.123 millones (2014) y luego se desplomaron a $us 6.468 millones (2019), cuando dejó el gobierno.

En el gobierno de Arce, las RIN pasaron de $us 5.276 millones (2020) a $us 1.709 millones (2023).